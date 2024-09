Un arbre de 250 ans détruit sa maison : l'assurance refuse de payer plus de 300 000 euros de travaux

Un arbre s'est abattu sur la maison d'une habitante du Maine-et-Loire, détruisant entièrement le logement. (illustration) (Rkit / Pixabay)

Cette habitante de Rou-Marson (Maine-et-Loire), près de Saumur, a tout perdu. En juillet dernier, un arbre vieux de 250 ans s'est abattu sur sa maison, la détruisant entièrement, relatent nos confrères du Courrier de l'Ouest . Son assurance ne veut pas l'indemniser, un tel cas de figure n'étant pas pris en compte dans le cadre de son contrat.

« Nous ne pouvons pas intervenir »

« Votre contrat vous protège pour un certain nombre d’événements tels qu’incendie, explosion, dégâts des eaux... Votre dommage n’est pas provoqué par un événement prévu par votre contrat. Nous ne pouvons donc pas intervenir » , lui a ainsi indiqué la MAAF dans un courrier.

Depuis que l'immense cèdre du Liban a ravagé son logement, la propriétaire est dans l'impasse. Certaines parties de l'arbre ont été évacuées mais d'autres ne doivent pas être bougées en attendant la pose d'étais pour sécuriser ce qui reste de la maison.

Une cagnotte en ligne

Veuve depuis peu, l'Angevine n'a pas les moyens de financer les travaux de reconstruction estimés entre 300 000 et 400 000 euros. « Je n’ai plus rien. J’ai toujours l’emprunt de la maison qui court jusqu’en 2029 et j’ai aussi la location de la maison que j’occupe depuis août » , déplore-t-elle.

La propriétaire a pris contact avec un avocat et la municipalité a alerté la préfecture pour venir en aide à son administrée. Une aide en faveur de la propriétaire sinistrée a d'ailleurs été votée lors du dernier conseil de la ville. Parallèlement, une cagnotte en ligne a été ouverte pour récolter des fonds.