Les secteurs d'activité qui ont souffert de la crise sanitaire sont pléthoriques ; le tourisme en fait partie, et il a d'ailleurs payé l'un des plus lourds tributs. Pour autant, le désir de recommencer à voyager est bien là, et la levée progressive des restrictions, conjuguée aux campagnes de vaccination permettent aux professionnels d'être optimistes, même si beaucoup d'entre eux s'accordent sur l'idée que rien ne sera plus comme avant...Envie d'un tourisme moins impactant pour l'environnement, recherche de voyages porteurs de plus de sens, de systèmes de réservations plus digitalisés et plus rapides, tandis que l'offre doit être toujours plus personnalisée sur le terrain...Les aspirations des consommateurs ont évolué à la faveur des confinements. Reste aux opérateurs à mieux les comprendre et à s'y adapter, s'ils veulent renaitre de leurs cendres !

Tourisme, les recettes qui marchent - iStock-JaySi

Prendre en compte le coup d'accélérateur du e-commerce

Des voyages porteurs de sens...

Indéniablement, la crise sanitaire a été un booster exceptionnel pour le e-commerce : en 2020, la vente de produits sur internet a bondi de 32%. Or, si le secteur du tourisme n'a pas bénéficié de ce coup d'accélérateur - et pour cause, il était quasiment interdit de voyager ! - le réflexe de l'achat en ligne est bel et bien installé, y compris pour les consommateurs qui étaient les plus réfractaires à ce mode de commande. Ainsi, le secteur du tourisme, s'il veut rattraper un tant soit peu les 47% de chute d'activité enregistrés entre 2019 et 2020, n'a d'autre choix que de se plier à ces nouveaux usages de consommation. Il est donc fort probable que les réseaux d'agence ayant « pignon sur rue », soient appelés à se restructurer autour du web, afin d'éviter une mort probable. Le monde du voyage organisé a ainsi assisté, médusé, à la disparition du célèbre tour opérateur « Thomas Cook », qui avait vu le jour en 1841 et qui a mis la clé sous la porte en septembre 2020, tandis que le géant allemand TUI réduisait considérablement le nombre de ses agences ainsi que ses effectifs...La perception du voyage, elle aussi s'est modifiée... Voyager moins pour voyager mieux sont un peu les maitres mots du « monde d'après » ! Les longues périodes d'isolation et d'enfermement au sein de leurs frontières respectives ont provoqué chez les citoyens du monde entier une soif de parcourir le monde, mais avec de nouvelles exigences : moins de pollution (les avions cloués au sol ont souvent permis d'ouvrir les yeux sur les quantités de CO 2 « économisée ») ; plus de relations humaines, de nature, de consommation locale...Ainsi, Lidl Voyages, par exemple, qui avait fondé son offre sur un modèle du tourisme de masse s'est réadapté en France à vitesse grand V ! Les pays phares tels que la Tunisie, l'Egypte ou l'Espagne ont laissé leur place à des formats de vacances pas nécessairement meilleur marché mais qui ont su se réinventer : des croisières sur les fleuves français en pénichettes sans permis, des circuits à vélo ou en camping-car... Et, bien sûr, l'inévitable « assurance annulation pandémie » ! Au registre du tourisme « responsable » soulignons aussi, par exemple le succès rencontré par Kappa Club avec son concept de voyages immersifs basés sur la découverte des cultures et des populations locales.