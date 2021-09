Toulouse. Les paiements sans contact facilitent la vie des voleurs

Les voleurs ont pu effectuer une douzaine de règlements avec la carte bancaire volée (illustration). (Pixabay / mastersenaiper)

Le paiement sans contact est une aubaine pour les voleurs. Une femme s'est fait dérober en mai dernier sa carte bancaire à Toulouse. Grâce aux paiements sans contact, les malfaiteurs ont pu régler de nombreux achats. Ils ont finalement été interpellés début septembre.

Le développement du paiement sans contact facilite la vie des escrocs et voleurs. C'est ce qu'a appris à ses dépens une femme âgée d'une trentaine d'années à Toulouse (Haute-Garonne), rapporte La Dépêche du Midi, lundi 6 septembre. En mai dernier, elle s'est fait dérober son portefeuille. En plus de ses papiers d'identité, les voleurs ont mis la main sur sa carte bancaire.

Une douzaine de paiements effectués

Grâce aux paiements sans contact, qui ne nécessitent donc pas de connaître et de composer le code à quatre chiffres, les malfaiteurs ont pu régler une douzaine de paiements, notamment à des stations-service et à des péages, précise Actu Toulouse. Au total, 130 € ont été payés grâce à la carte volée.

La victime a fait opposition et a porté plainte. Après enquête, les policiers ont identifié des suspects, deux frères âgés de 18 et 23 ans. Interpellés et placés en garde à vue début septembre, ils ont reconnu les faits lors de leurs auditions. Ils seront convoqués au tribunal correctionnel de Toulouse dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).