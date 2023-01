Toujust, cette nouvelle enseigne française qui promet des prix 5% moins chers qu'ailleurs

Le premier magasin ouvrira, début mars, à Alès (Gard). L'entreprise promet des prix réduits permis par un contrat direct avec les fournisseurs.

6 œufs pour 1,015 euro, une bouteille de champagne à 10,90 euros… C'est la promesse formulée par Fabrice Gerber, qui s'apprête à lancer une nouvelle enseigne de grande distribution , baptisée « Toujust ». Celle-ci va ouvrir son premier magasin à Alès (Gard), le 1er mars, mais elle compte bien aller beaucoup plus loin, en atteignant 70 magasins de moins de 1000 mètres carrés en périphérie de villes moyennes allant de 8000 à 12.000 habitants, d'ici le 31 mars 2024. Parallèlement, 28 magasins devraient également ouvrir en Suisse.

« Nous serons au moins 5% moins chers que nos concurrents », martèle Fabrice Gerber. Cet alsacien de 47 ans a réalisé sa carrière dans la grande distribution. Il en a tiré une recette simple pour écraser les prix : réduire les intermédiaires. « Avec au moins trois intermédiaires supprimés comme les grossistes, les semi-grossistes ou encore les centrales d'achat, on a vraiment la capacité d'être moins cher », revendique l'entrepreneur.

Son enseigne a donc contracté directement avec une centaine de fournisseurs, qui sont également devenus actionnaires de l'entreprise, avec l'obligation d'investir à chaque nouvelle ouverture de magasin. En contrepartie, Toujust s'engage à travailler avec eux pendant 20 ans et leur reversera 25% des profits réalisés. « La majorité de nos fournisseurs sont des PME qui réalisent un chiffre d'affaires entre 400.000 euros et 100 millions », précise Fabrice Gerber.

En rayons, les produits seront proposés sous marque blanche, permettant, là aussi, à Toujust de limiter ses coûts. « C'est nécessaire pour que les fournisseurs ne se retrouvent pas dans une situation délicate vis-à-vis des concurrents de Toujust qui réaliseraient qu'ils paient plus cher le même produit », pointe Emily Mayer, directrice à l'institut IRI.

7500 références de produits seront proposées pour commencer. «Du côté de l'épicerie et des légumes surgelés, il nous manque encore certaines références» , reconnaît Fabrice Gerber . Ces magasins aux couleurs bleu et jaune pourront être accompagnés de certains services, comme des antennes de La Poste et des espaces de restauration. En outre, l'entreprise prévoit également de se développer dans la vente en B to B, ainsi que dans la livraison à domicile.

Le modèle économique proposé par Toujust et son impact positif pour le portefeuille des ménages pourraient bel et bien attirer les clients, estime Emily Mayer : « Les fournisseurs vont sûrement octroyer des prix moins élevés à Toujust grâce à l'engagement sur le long terme que l'enseigne prend avec eux. Ce contrat leur donne de la visibilité. » De son côté, le distributeur espère convaincre 400 nouveaux fournisseurs de le rejoindre d'ici fin juin.