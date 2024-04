Tentez de devenir propriétaire de cette maison en estimant son prix

En achetant un ticket à seulement 10 euros et en tentent d’estimer la valeur de la propriété et de ses chambres d’hôtes, vous pouvez remporter une demeure de 900 mètres carrés en Belgique.

Vous n’allez pas en croire vos yeux. Un agent immobilier belge décide de se séparer de la demeure qu’il occupe depuis 25 ans, nommée Le Richmond, à Godinne, en Belgique, mais il ne la met pas en vente. Il ne la loue pas non plus. Il organise un jeu concours supervisé par un huissier et un notaire, qui ne vous coûtera que la modique somme de 10 euros , le prix du ticket à acheter pour participer. Vous devez répondre à deux questions à choix multiples: «Quelle personnalité fût propriétaire du Richmond?» et «En quelle année fût édifiée la demeure?». Puis il vous faudra estimer la valeur du bien et de son commerce de chambres d’hôtes. Le plus proche deviendra le futur propriétaire de cette maison.

Le jeu-concours, organisé par la plateforme 1000or.com, dure trois mois, soit jusqu’au 24 juillet 2024. « Ce jeu concours n’est pas seulement une chance pour quelqu’un de gagner une propriété , c’est également une plateforme innovante pour présenter des biens immobiliers d’une manière totalement inédite », affirme-t-il sur sa plateforme. Vous pouvez acheter plusieurs tickets pour augmenter vos chances, chaque ticket nécessite toutefois une estimation différente. Même si vous perdez, vous remportez un cadeau de bienvenue d’une valeur de 40 euros lors de votre participation.

Le seul indice dont vous disposez, c’est que la propriété vaut plus de 1,5 million d’euros, comme l’a repéré Le Parisien . Si vous invitez des amis à participer en lui envoyant votre code personnel, et que cet ami devient le gagnant, vous recevrez une prime de 200.000 euros. Pour chaque tranche de 10 personnes qui achètent un ticket grâce à votre recommandation, vous recevez un ticket gratuit. En cas d’annulation du jeu-concours, tous les participants auront le choix entre un remboursement complet de leur ticket de dix euros ou un ticket gratuit pour le jeu-concours du lot secondaire, un cabriolet de luxe décapotable.

Propriété d’un ancien ministre belge

Construite en 1710, la demeure considérée comme l’une des plus anciennes demeures du village, a servi d’auberge puis de relais de poste pour le village. Une loggia agrémentée d’un balcon a été ajoutée en 1912. La propriété a appartenu à la branche maternelle d’un ancien ministre belge, Paul-Henry Spaak. La propriété de 900 mètres carrés en bord de Meuse comprend un corps de logis avec une habitation de cinq chambres et des chambres d’hôtes au nombre de cinq mais aussi une tour avec une chambre et une conciergerie dotée de deux chambres et d’un jardin. Des caves, une buanderie, un garage et une piscine avec son pool house ainsi qu’une fontaine et un étang complètent le bien qui s’étend sur 6700 mètres carrés.

À qui est destinée cette demeure qui a plus de 300 ans? À un heureux gagnant qui voudrait en faire sa demeure familiale, la mettre en location (elle rapporte actuellement 6600 € par mois), exploiter les chambres d’hôtes ou encore profiter d’une résidence secondaire. « Vous gagnez mais vous souhaitez vendre, ça ne pose aucun problème », assure Valere Duchenne, le propriétaire de la maison. Pourquoi un jeu concours? Contacté par Le Figaro , Valere confie: « J’exerce le métier d’agent immobilier depuis 35 ans et franchement la vente classique après autant d’années, ça devient très très routinier . J’avoue que l’idée de faire autrement est terriblement exaltante, remettre la clé de ma demeure à un gagnant qui a acheté un ticket de 10€. Pour moi, cela représente un vrai défi, un vrai challenge ».