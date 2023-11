Tempête Ciaran : comment se faire indemniser en cas de dommages

Deux personnes ont été tuées par la tempête Ciaran, qui a dévasté le nord-ouest de la France, et en particulier la Bretagne, entre mercredi et jeudi. Plus de 500 000 foyers sont encore privés d'électricité, et de nombreux arbres, déracinés par des rafales allant à près de 200 km/h, sont tombés, causant des dégâts sur les habitations et les infrastructures.

Si votre foyer a été touché par la tempête, vous avez le droit à une indemnisation de votre assurance pour vous aider à réparer les dommages.

Voici la marche à suivre.

En cas de dommages, le premier réflexe doit être de photographier sous tous les angles les sinistres afin d'envoyer les justificatifs à l'assurance. Rassemblez aussi les factures que vous avez sur les biens endommagés. Dans un second temps, vous pouvez prendre rendez-vous avec des artisans pour calculer le coût des réparations : les devis serviront aux assurances pour calculer l'indemnisation.

Une fois ces preuves collectées, nettoyez et tentez de protéger ce qui peut l'être. Bâchez la toiture abîmée, mettez à l'abri le mobilier détrempé par la pluie, déblayez les gravats… Mais une fois l'accalmie venue, pas avant : nul besoin de prendre des risques inutiles.

France