Télétravail : on vous explique quels frais sont déductibles des impôts

Le fisc a précisé les modalités d'exonération d’impôt sur le revenu des frais de télétravail perçus en 2021. Il existe un montant maximum par jour, mois et année. Les montants concernés figurent normalement sur le document pré-rempli.

La période de déclaration concernant l’impôt sur le revenu 2022 a débuté le 7 avril dernier. Comme l'an passé, l'administration fiscale a prévenu de l’exonération d’impôt sur le revenu des frais de télétravail engagés l'année précédant la déclaration. Mais attention, le fisc a mis en place un plafonnement. Ainsi, pour l'année 2021, l'exonération ne concerne que les indemnisations de frais de télétravail dans la limite de 2,50 euros par jour, 55 euros par mois et 580 euros par an, rappelle La Dépêche du Midi .

En théorie, le salarié n'a rien à faire. Les sommes qui ont été versées dans le cadre du télétravail sont identifiées par son employeur. Il suffit de vérifier que les montants indiqués sur la déclaration préremplie sont conformes à ce qui figure sur le bulletin de paie.

Divers frais déductibles

Plusieurs types de frais sont déductibles. Ceux liés à la communication, comme les abonnements, aux fournitures, aux impressions (cartouches d'encre, papier) ou encore à l'utilisation d'un local privé (frais d'électricité, d'eau). Le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, avec justification, le téléphone portable et l'achat de mobilier et de matériel informatique pour les besoins de l'activité professionnelle peuvent aussi être pris en compte.

Si le salarié n'a obtenu aucune allocation de la part de son employeur, il devra se contenter de l'abattement automatique de 10 % sur le montant de ses revenus déclarés. Il peut aussi décider d'opter pour la déclaration des frais réel si cela est plus avantageux. Mais il doit pouvoir justifier de l'ensemble des frais qu'il déduira.