Taxe foncière : le délai de paiement est dépassé, à une exception près

La taxe foncière devait être réglée le 17 octobre 2022 au plus tard. Illustration (Pixabay / Schluesseldienst)

Les foyers souhaitant payer par un moyen dématérialisé leur taxe foncière ont jusqu'au samedi 22 octobre 2022 minuit pour le faire, sur le site impots.gouv.fr. Ceux désirant utiliser un autre moyen de paiement sont hors délais depuis le lundi 17 octobre, minuit, et devront s'acquitter d'une majoration.

Envoyés fin août, les avis de taxe foncière arrivent à échéance . Les propriétaires d’un logement, d’un local commercial, d’une place de parking ou d’un terrain en friche n’ont ainsi plus que quelques jours pour s’acquitter de cet impôt dont les montants ont explosé en 2022. Certaines options de paiement ne sont d’ailleurs plus disponibles.

Uniquement par moyen dématérialisé

En effet, les contribuables avaient jusqu’au lundi 17 octobre, minuit, pour régler leur taxe foncière en utilisant un moyen non dématérialisé, que ce soit par chèque ou TIP SEPA si l’avis comporte un talon de paiement. Il était également possible de payer par espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques.

Désormais, il ne reste plus qu’une solution pour s’acquitter de cet impôt sans subir de majoration : le paiement dématérialisé. Jusqu’au samedi 22 octobre, minuit, il est ainsi possible de régler via paiement en ligne par internet, smartphone ou tablette, avec les options de prélèvement à l’échéance ou mensuel. Pour cela, il faut se rendre dans son espace personnel sur impots.gouv.fr . Le prélèvement devrait survenir sur le compte bancaire le 27 octobre. La date de prélèvement sera précisée lors de l’enregistrement de l’ordre de paiement.

Les prochains impôts

En plus de la taxe foncière, 20 % des propriétaires de résidences principales et tous les propriétaires de résidences secondaires doivent encore s’acquitter de la taxe d’habitation. Pour les résidences principales, ce sera toutefois la dernière année. Le paiement de cet impôt devra être fait d’ici la mi-novembre.

Anciennement payée en même temps que la taxe d’habitation, la redevance audiovisuelle a quant à elle été supprimée à compter de cette année. Tous les foyers qui étaient mensualisés pour le paiement de la redevance ont reçu, ou recevront d’ici décembre, un remboursement.