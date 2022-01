Swiss Life Asset Managers France acquiert en Vefa un immeuble dans le QCA parisien

Swiss Life Asset Managers France a mis la main -pour le compte d’un OPPCI dédié au groupe d’assurance mutualiste MAIF- sur un très bel ensemble immobilier à restructurer situé au 32 rue de Trévise, dans le 9ème arrondissement parisien. L’actif immobilier est composé de 3 bâtiments dont un hôtel particulier classé monument historique depuis 1976.

Un ensemble tertiaire de 4300 m2 vendu par Mark

Cet actif à usage de bureaux avait été acquis en mai 2019 par la société privée de gestion de placements immobiliers Meyer Bergman (devenue Mark en octobre 2020). Sur cette opération, Swiss Life AM France est conseillé par l’expert immobilier CBRE et agit en partenariat avec le transformateur urbain Assembly, « créateur d’immeubles urbains mixtes par reconversion du bâti existant au cœur des grands centres urbains en Europe. » L’agence d’architecture CALQ co-dessinera le futur ensemble de 4300 m2 en coordination avec l’architecte en chef des monuments historiques Pierre Bortolussi. La livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2023.

Un écrin de verdure de 800 mètres carrés au cœur du 9ème arrondissement

Le futur ensemble immobilier sera baptisé « Maison Trévise ». Les concepteurs auront eu le souci permanent de se positionner au plus près des attentes des utilisateurs en privilégiant les espaces ouverts plus ou moins formalisés, la flexibilité des plateaux de bureaux, le souci de laisser passer la lumière. Plusieurs espaces conviviaux et collectifs seront intégrés : showroom, cafétéria, loft, atelier… La pépite de cet aménagement consistera en un espace de verdure intérieur de 800 mètres carrés, élément rare en plein cœur du très dense 9ème arrondissement. Le futur ensemble immobilier sera bien entendu labellisé HQE, Breeam, WiredScore, et moins fréquent : BiodiverCity.

« Nous nous réjouissons de cette acquisition qui illustre notre conviction : la localisation, les usages et l’offre de services sont déterminants pour garantir l’attractivité de l’immobilier de bureau. Ce projet souligne également notre engagement ESG dont la stratégie "best in progress" vise à améliorer des bâtiments existants » se réjouit Julien Ganier, directeur adjoint gestion de portefeuilles pour compte de tiers chez Swiss Life Asset Managers France.

« Cette opération fait partie intégrante de la stratégie de régénération et de repositionnement urbains du groupe Mark », résument Jean-Charles Equoy, CEO d’Assembly et Philippe Bidaud, membre du comité exécutif de Mark.