Stations-service : les automobilistes sont à l'origine des pénuries

À ce jour, rien ne présage d'importantes difficultés pour l'approvisionnement des pompes à essence.

Des files d'attente qui s'allongent, des stations-service en rupture de stock... Il y a comme un petit air de déjà-vu. La pénurie d'essence qu'a connue le pays en octobre va-t-elle se reproduire dès cette semaine? Du côté des pétroliers, l'heure est à l'apaisement. « Plus les médias parlent de risques de rupture, plus les consommateurs se précipitent à la pompe. On est dans la prophétie autoréalisatrice , commente l'un d'eux. Le mouvement social n'a même pas commencé que des tensions se créent ». Un simple chiffre a mis le feu aux poudres : lundi matin près de 4% des stations-service, selon les données publiques disponibles, étaient en rupture d'un moins un produit. Or, cela correspond à « une situation normale en fin de week-end », précise l'Ufip, le syndicat professionnel des acteurs de l'énergie en France. En plein été, lors des week-ends de chassés-croisés, la situation est parfois encore plus tendue.

De plus, la situation actuelle est bien différente de celle d'octobre dernier, un mois marqué par de graves difficultés d'approvisionnement. «La situation était alors très tendue. Le gouvernement venait de mettre en place une ristourne de 30 centimes du litre, bonifiée par certains distributeurs. Les automobilistes s'étaient précipités pour profiter de l'aubaine» , ajoute un observateur du marché. Conséquences, quand les grévistes ont commencé à bloquer les raffineries pour demander des hausses de salaire, les stocks étaient déjà bien entamés. « En octobre, les livraisons de carburant ont atteint 97% par rapport à un moins normal », souligne l'Ufip. En d'autres termes, il n'a manqué que 3% des ventes, un chiffre relativement bas au regard des désordres observés. Et depuis, « les raffineries ont redémarré en nombre ».

Stocks de précaution

Pour autant, les consommateurs qui ont fait le plein ont-ils eu tort? Certes, le comportement n'est guère civil. Mais personne n'ose prédire les conséquences des mouvements sociaux à venir. Des blocages sont attendus le 19 janvier, pour 24 heures, le 26, pour 48 heures et le 6 février, pour 72 heures. Ces grèves perlées ne devraient pas perturber l'approvisionnement des pompes. Seul un durcissement du mouvement et son inscription dans la durée pourraient faire à nouveau basculer la situation. Pour peu que les consommateurs ne multiplient pas les stocks de précaution !