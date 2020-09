Sortie du PEA en rente : des revenus à vie exonérés d'impôts

Transformer un PEA en rente viagère, c'est possible. (© Fotolia)

Un complément de revenus à vie hors impôts ! C'est ce que permet la conversion d'un plan d'épargne en actions en rente. Ce que vous devez savoir en huit questions.

Vous savez que vous pouvez librement disposer de votre PEA et décider à tout moment de le clôturer pour récupérer votre capital. Mais vous ignorez peut-être qu'au bout de cinq ans, vous pouvez aussi transformer votre épargne en une rente viagère totalement exonérée d'impôt. Un bon plan ?

Seule la rente fait disparaître la peur de manquer en distribuant des revenus à vie. Un atout non négligeable à une époque où on vit de plus en plus vieux. En fait, tout dépend de vos priorités et de votre situation personnelle.

Voici ce que vous devez savoir pour sortir en rente défiscalisée de votre PEA et optimiser l'opération.

1- Les contributions sociales sont-elles prélevées sur le capital avant sa conversion ?

La sortie en rente viagère n'est possible qu'à partir d'un PEA assurance. L'opération consiste à transférer l'intégralité des sommes accumulées sur le plan à un assureur chargé de vous verser des revenus réguliers jusqu'à la fin de votre vie.

Mieux vaut attendre son cinquième anniversaire, car ces revenus sont alors totalement défiscalisés. Comme pour une sortie en capital, les gains nets engrangés dans le PEA échappent à l'impôt sur le revenu.

Mais pas aux prélèvements sociaux qui restent dus (au taux de 17,2% pour les profits réalisés depuis le 1er janvier 2018, au taux en vigueur lors de la réalisation des gains pour les profits