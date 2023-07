SNCF : la carte Avantage bientôt moins avantageuse

La carte Avantage de la SNCF permettant d'accéder à des tarifs maximum garantis contre un abonnement annuel sera bientôt moins généreuse, a annoncé dimanche l'entreprise publique, justifiant la mesure par la hausse de ses coûts. En vigueur depuis deux ans et détenue par 4,5 millions de personnes, la carte Avantage permet pour 49 euros par an de bénéficier de tarifs réduits de 30 % et plafonnés, à condition pour les 28-59 ans d'effectuer une partie de leur voyage pendant un week-end.

Ces plafonds étaient de 39 euros pour les trajets de moins de 1 heure 30 (environ 25 % des voyages), 59 euros pour les trajets entre 1 heure 30 et 3 heures (50 %) et 79 euros pour les trajets plus longs (25 %). Après le 29 août, ils vont être augmentés de 10 euros, passant donc respectivement à 49, 69 et 89 euros maximum. Le prix d'achat de la carte reste inchangé, a souligné la SNCF dans une déclaration envoyée à l'Agence France-Presse, confirmant des informations auparavant communiquées au journal Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Le dispositif était sorti indemne de la dernière hausse de tarifs de la SNCF entrée en vigueur le 10 janvier dernier, qui avait vu les billets des grandes lignes augmenter de 5 %. L'entreprise ferroviaire avait présenté ce dispositif comme un « bouclier tarifaire » sur fond de forte hausse

