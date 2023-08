SNCF : découvrez les nouvelles lignes de trains Ouigo lents et moins chers

La SNCF prévoit d'ouvrir en décembre 2024 trois nouvelles lignes Ouigo lents au départ de Paris, promesse de tarifs plus bas pour les usagers. (illustration) (Mrclerisaxel / Pixabay)

La SNCF aimerait proposer à partir de décembre 2024 des voyages plus lents à prix cassés à ses clients. Elle a déjà décidé quelles seraient les trois premières destinations à être concernées.

Dans un monde où tout va plus vite, la SNCF prend le pari de la lenteur. La compagnie ferroviaire souhaite proposer des trajets Ouigo plus lents à ses clients. Il y a quelques semaines, elle a déposé des dossiers de notifications auprès de l'Autorité de régulation des transports (ART), rapporte Les Echos jeudi 3 août. Sur ces lignes, les trains ne dépasseraient pas les 160 km/h et desserviraient de nombreuses gares. Forcément, le voyage sera beaucoup plus long.

La SNCF a déjà sélectionné trois lignes au départ de Paris pour un démarrage le 15 décembre 2024. Il s'agit de Bruxelles, Bordeaux et Rennes. Le train Ouigo circulant à destination de Rennes s'arrêterait à Massy, Versailles, Chartres, Le Mans et Laval soit environ 4 heures de trajet contre 1 h 30 avec la LGV. Il ne partirait pas de la gare Montparnasse mais soit des gares de Bercy ou d'Austerlitz. Pour Bordeaux, le train passerait notamment par Juvisy-sur-Orge, Fleury-les-Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps, le Futuroscope, Poitiers, Angoulême. Enfin, pour se rendre dans la capitale belge depuis la gare du Nord, le train Ouigo ferait des arrêts à Creil, Aulnoye-Aymeries, Mons avant d'arriver à Bruxelles. Il faudrait compter environ 3 h de trajet soit le double qu'en Thalys.

Combien d'allers-retours et à quel prix ?

Sur les lignes Paris-Rennes et Paris-Bordeaux, la SNCF prévoit seulement deux allers-retours quotidiens voire un unique certains jours. Les 720 passagers voyageraient dans des voitures Corail datant des années 1970 et 1980. Il n'y aurait pas de première classe et le service serait réduit au minimum, affirment nos confrères. La SNCF compte travailler avec la compagnie ferroviaire belge SNCB pour la ligne Paris-Bruxelles. Elles mettraient à disposition des trains d'une capacité comprise entre 600 et 700 passagers. Cinq allers-retours quotidiens seraient prévus, selon Les Echos .

Dans les documents consultés par le quotidien économique, aucun tarif ne figure clairement. Seule indication : les Ouigo déjà en circulation sur d'autres lignes proposent des tarifs assez alléchants. Un adulte paie entre 10 à 49 euros par trajet et un enfant entre 5 à 8 euros. Concernant la ligne Paris-Bruxelles, la SNCF a seulement indiqué vouloir proposer « un prix compétitif » dans les documents envoyés à l'Autorité de régulation des transports.