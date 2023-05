Simulateur retraite, taux d’usure, Smic… Ce qui change le 1er mai 2023

Les changements du 1er mai qui pourrait impacter votre budget. (© Flickr/Olibac/ Adobestock/Fotolia)

Plusieurs nouveautés vont impacter vos placements et votre budget à partir de ce lundi 1er mai.

Hausse du taux d’usure, du Smic et des aides sociales, simulateurs retraite mis à jour ou nouveautés pour la déclaration d’impôt... Découvrez toutes les mesures qui vous concernent.

Le taux d'usure relevé à 4,52% pour les prêts immobiliers sur 20 ans

Désormais fixés tous les mois (et non tous les trois mois), les taux d’usure augmentent à compter du 1er mai 2023. Ils sont fixés à 3,91% pour un crédit inférieur à 10 ans ; à 4,33% pour un prêt immobilier entre 10 et 20 ans et à 4,52% pour un crédit immobilier de 20 ans et plus ou pour un prêt relais.

Même si le taux des crédits augmente, cela s'avère quand même une bonne nouvelle pour certains emprunteurs qui vont redevenir finançables, comme des jeunes ménages aux faibles apports empruntant sur de très longues durées ou des ménages plus âgés, même aisés, devant supporter un taux élevé d’assurance emprunteur.

Si le taux annuel effectif global (TAEG) qu'on leur proposait jusqu'ici dépassait le taux d'usure du mois dernier, leur dossier de financement était bloqué.

Le Smic net horaire à 9,12 euros dès le 1er mai

Pour la deuxième fois cette année, le Smic va augmenter. Fixé à 11,27 euros brut par heure depuis le 1er janvier, il augmente automatiquement de + 2,19% à 11,52 euros brut, soit 1.747 euros par mois pour un temps plein. En net, cela fait 9,12 euros de