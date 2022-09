Selon Evolis, le coworking en Île-de-France confirme sa dynamique au T2 2022

Evolis a récemment publié son dernier baromètre du marché du coworking en Île-de-France. Le constat est sans appel : une forte dynamique est observée au 1er comme au 2ème trimestre 2022, avec près de 75 nouvelles implantations comptabilisées depuis le 1er janvier et seulement une vingtaine de fermetures. Parmi les ouvertures de nouveaux sites, la majorité (plus de 60%) se retrouve dans le quartier central des affaires parisien (Paris QCA).

Coworking : le quartier central des affaires parisien se taille la part du lion

Le baromètre Evolis du coworking en Île-de-France dénombre 19 nouveaux sites à Paris QCA au 2ème trimestre 2022. La majorité des ouvertures concerne des petits plateaux (< 1000 m2), Evolis comptabilisant 12 nouvelles implantations sur ce segment, soit 63% du total. Les 7 autres ouvertures du 2ème trimestre se sont faites sur des surfaces comprises entre 1000 et 5000 m2 (dont l’ouverture par Morning d’un centre de 4000 m² au 128 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8ème). D’autre part, on a observé 4 fermetures de sites sur le secteur Paris Ouest-QCA au cours du 2ème trimestre. «Conscients de l’attractivité des emplacements centraux, les coworkers continuent de cibler les quartiers tertiaires les plus établis et les mieux desservis pour leurs implantations», analyse Evolis.

Marché des bureaux en co-working : des taux d’occupation au beau fixe

Evolis note d’autre part qu’un certain nombre d’acteurs du coworking en Île-de-France affichent d’excellents taux d’occupation. A titre d’exemple emblématique, le leader du marché WeWork fait état d’un taux mondial d’occupation de ses implantations ayant retrouvé au 2ème trimestre 2022 le niveau pré-covid de 2019 (72 %), et affiche « des taux encore plus élevés » pour ses sites parisiens.

«Centralité, flexibilité et offre servicielle de qualité : ces trois éléments caractérisent tant les demandes exprimées par les entreprises sur le marché locatif depuis quelques trimestres que l’essence même des offres proposées par les acteurs du coworking », résume Evolis. « Tous ces éléments sont autant de signaux favorables pour le coworking. Son excellente dynamique devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. De nombreux nouveaux centres sont même d’ores et déjà à l’étude ou en cours de signature.»

Des offres innovantes arrivent sur le marché

Dans un marché en plein redémarrage post-covid, les acteurs du coworking ont conscience que les habitudes de travail ont évolué à l’aune de la crise sanitaire, et ils rivalisent d’inventivité pour mettre au point et proposer aux utilisateurs de nouvelles formules. Nexity a ainsi récemment introduit en partenariat avec la Banque des Territoires et le groupe Morning (spécialiste du coworking) une nouvelle offre de « bureaux de proximité » dénommée « Rayon ». Dans le cadre d’un positionnement original, l’objectif affiché est de créer cette année un premier réseau de 12 espaces de travail dans des villes moyennes de 1ère et 2ème couronnes parisiennes. L’idée est ensuite d’arriver à 150 implantations de ce type en France à l’horizon 2026 pour permettre aux coworkers de s’établir en dehors des « hypercentres métropolitains ».