SCPI : une collecte en hausse de 45 % depuis le début de l’année

L'ASPIM et l'IEIF ont publié les statistiques de souscriptions sur le marché des SCPI pour le troisième trimestre 2022. Depuis le début de l'année, la collecte progresse de 45 % par rapport à la même période l'année précédente et les fonds labellisés ISR représentent presque la moitié de cette collecte.

Au 30 septembre 2022, on dénombre 54 fonds immobiliers labellisés ISR (Investissement socialement responsable). Ils représentent un tiers des fonds du marché mais concentrent 45 % de la capitalisation et 44 % de la collecte nette au troisième trimestre 2022 (soit 1,5 milliard d'euros). Le label ISR est en effet un bon indicateur de la qualité du patrimoine d'un fonds immobilier.

La collecte des SCPI progresse de 45 % depuis le début de l'année

Le marché des SCPI reste très dynamique. Au troisième trimestre 2022, la collecte nette des SCPI est en progression de 47 % par rapport au troisième trimestre 2021. Depuis le début de l'année, elle s'élève à 7,5 milliards d'euros, montant en hausse de 45 % par rapport à la même période de l'année précédente, retrouvant un niveau supérieur à celui d'avant crise sanitaire en 2019. En période de forte inflation, de nombreux investisseurs se tournent vers le marché immobilier car les prix et les loyers ont tendance à suivre l'inflation.

Les SCPI de bureaux restent la référence du marché et captent 43 % de la collecte nette du troisième trimestre. Suivent les SCPI diversifiées (29 %) et les SCPI santé et éducation (16 %). Les SCPI logistique et locaux activité ont capté 6 % de la collecte, devant les SCPI commerces à 4 % et les SCPI résidentielles à 2 %. Enfin, les SCPI hôtellerie, tourisme, loisirs ont capté moins de 1 % de la collecte nette du troisième trimestre 2022.

Au 30 septembre 2022, la capitalisation des SCPI atteint 86,5 milliards d'euros, en hausse de 3 % sur un trimestre.

Pour Jean-Marc Coly, Président de l'ASPIM, « Après un premier semestre historique, les fonds immobiliers ont su continuer sur leur lancée avec une collecte trimestrielle en hausse de 50 % sur un an. En dépit des très bons niveaux de collecte actuels, globalement supérieurs aux volumes d'avant crise sanitaire, les gérants sont très attentifs aux conséquences possibles de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt sur les différents marchés immobiliers en France et en Europe ».

Le marché des SC en unités de compte et des OPCI est lui aussi très dynamique

Les sociétés civiles supports d'unités de compte immobilières connaissent elles aussi une belle dynamique. Les volumes sont en progression de 52 % par rapport au troisième trimestre 2021, soit un peu plus de 1 milliard d'euros de souscriptions nettes au troisième trimestre 2022.

Depuis le début de l'année, la collecte des sociétés civiles unités de compte immobilières est en hausse de 41 % par rapport à la même période de l'année précédente. Celle des OPCI grand public s'élève à près de 600 millions d'euros contre 193 millions à la même période de l'année précédente.