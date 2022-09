Crédit photo : Fotolia

L'ASPIM et l'IEIF ont publié les statistiques de performances et d'investissements des SCPI au premier semestre 2022. Les dividendes versés progressent en moyenne + 4,3 %.

SCPI : des dividendes en hausse

Au premier semestre 2022, les dividendes versés et la valorisation des SCPI sont en hausse.

Les dividendes versés progressent en moyenne de + 4,3 % par rapport à la même période en 2021 : la moitié des SCPI ont versé des dividendes semestriels en hausse (+ 13 % en moyenne), 26 % des dividendes sont stables et 24 % des dividendes en baisse (- 3 % en moyenne). Le taux de distribution moyen sur les 6 premiers mois de l'année s'établit ainsi à 2,15 %.

Compte tenu du contexte actuel de forte inflation et de remontée des taux d'intérêt, les sociétés de gestion se sont montrées prudentes sur l'évolution des valeurs d'expertises des SCPI en fin d'année. Les prix de parts n'ont ainsi été revalorisés que de + 0,7 % en moyenne sur ce premier semestre. Ils sont restés inchangés pour 72 % des SCPI, 25 % ont enregistré une augmentation (+ 2,6 % en moyenne) et seulement 3 % une baisse (- 1,8 % en moyenne).

OPCI : une performance pénalisée par la poche financière

Au premier semestre 2022, les OPCI ont pâti de la chute des marchés financiers. Elles enregistrent une contre-performance sur la poche financière et de foncières cotées, que la croissance des valeurs d'expertises des actifs immobiliers et le bon niveau de perception des loyers sur le premier semestre ne suffisent pas à compenser. La performance moyenne des OPCI grand public s'établit ainsi à -1.4 %. Seulement 39 % du marché a délivré une performance comprise entre 0 et +1 %.

Les sociétés Civiles UC immobilières délivrent une performance de + 2,6 %

Les sociétés civiles unités de compte immobilières ont délivré au premier semestre 2022 une performance globale de + 2,6 %. Moins de la moitié du marché (42 %) a délivré une performance globale comprise entre + 2 % et + 3 % au premier semestre 2022.

Les investissements et les cessions d'actifs

Au premier semestre 2022, les acquisitions immobilières des trois catégories de fonds accessibles par le grand public totalisent 5,6 milliards d'euros.

Les bureaux représentent 45 % des acquisitions, suivent les secteurs de la santé et l'éducation (16 %), les commerces (15 %), le résidentiel (11 %, en incluant les résidences gérées) et l'hôtellerie et les loisirs (6 %), la logistique et les locaux d'activité (5 %). Les investissements ciblent les régions (43 %), puis l'étranger (33 %) et enfin l'Ile-de-France (24 %, dont 10 % à Paris). Hors de France, les acquisitions ont lieu en Allemagne (8 %), au Royaume-Uni (8 %) puis en Espagne (4 %), en Europe du Nord (3 %), aux Pays-Bas (3 %), en Irlande (2 %), en Espagne (2 %), en Italie (2 %) et en Belgique (1 %).

Les cessions concernent surtout les bureaux (69 %) puis les commerces (14 %), le résidentiel (6 %), l'hôtellerie et les loisirs (5 %), la logistique et les locaux d'activité (3 %) et enfin la santé et l'éducation (3 %). Les actifs arbitrés sont localisés pour 52 % en Ile-de-France (dont 34 % à Paris), 25 % à l'étranger et 23 % en régions.