SCPI Patrimonia Capital et Rendement : une revalorisation de 5% qui valide sa stratégie d'investissement

Dans un contexte immobilier où de nombreuses SCPI font face à des défis de valorisation, Patrimonia Capital et Rendement se démarque avec une annonce particulièrement positive pour ses investisseurs. Moins de six mois après son lancement, cette SCPI à capital variable vient de revaloriser le prix de sa part de 5%, le portant désormais à 210 euros. Cette progression rapide mérite qu'on s'intéresse de plus près à la stratégie et aux spécificités de ce véhicule d'investissement.

Une création de valeur exceptionnelle dès le lancement

Un modèle d'apport d'actifs inédit dans l'univers des SCPI

La performance remarquable de Patrimonia Capital et Rendement s'explique par un modèle de démarrage unique dans l'histoire des SCPI. En effet, le Groupe Patrimonia a contribué de manière exceptionnelle au lancement du véhicule en apportant directement un portefeuille d'actifs immobiliers constitué, et ce dans des conditions particulièrement avantageuses.

Cette approche innovante s'est traduite par plusieurs avantages concrets :

Ces conditions favorables ont permis une revalorisation de 3,5% du patrimoine immobilier après seulement six mois d'existence, démontrant ainsi la pertinence de cette stratégie d'amorçage.

Un prix de part toujours attractif malgré la revalorisation

Malgré cette hausse significative, le nouveau prix de part fixé à 210 euros reste particulièrement intéressant pour les investisseurs. Il demeure inférieur de 8% à la valeur de reconstitution, établie à 227,3 euros au 31 décembre 2024. Cette décote constitue une marge de progression potentielle supplémentaire pour les souscripteurs qui rejoindraient la SCPI aujourd'hui.

Cette configuration représente une opportunité d'investissement rare sur le marché des SCPI, combinant :

Une stratégie d'investissement alignée avec l'ADN du Groupe Patrimonia

L'expertise d'un groupe fort de 30 ans d'expérience

Le succès initial de Patrimonia Capital et Rendement s'inscrit dans la continuité de l'expertise développée par le Groupe Patrimonia depuis plus de trois décennies. Fondé par Jean-Hubert Moitry, ce groupe s'est spécialisé dans l'immobilier professionnel avec une approche intégrée de la gestion d'actifs, combinant :

Cette maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière permet d'optimiser la performance des actifs tout en contrôlant les coûts de gestion.

Un positionnement ciblé sur des actifs à fort rendement

La SCPI a fait le choix stratégique de se concentrer sur des actifs en périphérie des grandes agglomérations, principalement des commerces et des locaux d'activité. Ce segment de marché, dans lequel le Groupe Patrimonia possède une expertise reconnue, offre un couple rendement/risque particulièrement attractif.

Au 31 décembre 2024, le portefeuille immobilier était valorisé à 17,2 millions d'euros et présentait une diversification équilibrée :

Des atouts distinctifs pour séduire investisseurs et partenaires

Une plateforme de gestion moderne et flexible

Au-delà de son patrimoine, Patrimonia Capital et Rendement se distingue par sa plateforme de gestion, conçue pour répondre efficacement aux besoins des souscripteurs et des conseillers en gestion de patrimoine partenaires.

Parmi les caractéristiques appréciées figure notamment un délai de jouissance de 150 jours, sans effet de fin de mois, offrant ainsi une plus grande souplesse aux investisseurs dans la planification de leurs revenus locatifs.

Une approche pragmatique des enjeux ESG

Consciente des défis environnementaux, sociaux et de gouvernance, la SCPI a développé une stratégie ESG qui se veut avant tout pragmatique. Plutôt que de se focaliser sur des certifications coûteuses, l'approche vise essentiellement à améliorer la valeur intrinsèque des actifs immobiliers par des interventions ciblées et efficientes.

Cette philosophie s'inscrit dans une vision de long terme, où la performance environnementale devient un facteur de valorisation et de pérennisation des investissements.

Perspectives d'avenir prometteuses

Cette revalorisation rapide du prix de part constitue un signal fort pour les investisseurs potentiels. Elle démontre la capacité de Patrimonia Capital et Rendement à créer de la valeur dans un délai court et valide le modèle économique original mis en place lors de son lancement.

Pour les mois à venir, la SCPI pourra s'appuyer sur un patrimoine déjà constitué et productif, tout en poursuivant sa stratégie d'acquisition ciblée. La SCPI Patrimonia Capital et Rendement – qui a reçu le visa S.C.P.I. n° 24-22 délivré le 20 septembre 2024 – s'affirme ainsi comme un acteur innovant du marché, capable de proposer une approche différenciante dans l'univers très concurrentiel des sociétés civiles de placement immobilier.