SCPI Logipierre 3 (Fiducial Gérance) : un taux d’encaissement des loyers de 100% au T1 2023

Avec une capitalisation de 75,4 millions d'euros (au prix de souscription) au 31/03/2023, et un premier acompte trimestriel versé de 15,00 euros en 2023 alors que le taux de distribution 2022 émargeait à 5,31%, la SCPI Logipierre 3 de Fiducial Gérance – spécialisée dans les résidences gérées – « reste en veille active sur le marché, à la recherche de nouvelles opportunités d’investissement, dans le domaine des hôtels et des résidences de tourisme et d’affaires, ainsi que des résidences seniors, afin d’accroître son assise », selon les termes de la société de gestion dans son rapport trimestriel publié au mois de mai dernier.

Le taux d’encaissement des loyers atteint 100% sur cette période, ce qui signifie que les protocoles mis en place au moment de la pandémie de Covid avec les locataires, ont parfaitement fonctionné. Les perspectives pour 2023 sont très rassurantes, portées par l’indexation des loyers et la bonne relation avec les locataires déjà en place.

L’échéancier d’aménagement des loyers mis en place en 2020 sur Logipierre 3 est scrupuleusement respecté

« Logipierre 3 Résidences Services, en raison de l’activité de ses locataires qui ont été impactés fortement par la période Covid-19, a mis en place des protocoles portant principalement sur un report d’exigibilité des loyers et la mise en place d’un échéancier jusqu’à fin 2023. Ces protocoles sont scrupuleusement respectés. Pour l’exercice 2022, le taux d’encaissement a été de 100% et le taux d’encaissement sur le 1er trimestre 2023 s’établit à 100% », résume Fiducial Gérance dans son dernier rapport trimestriel. Cela permet à la société de gestion de verser un acompte trimestriel de 15 euros par part aux associés de la SCPI, strictement identique à celui du 1er trimestre 2022, et 25% au-dessus de celui de T1 2021.

La crise sanitaire du Covid-19 semble donc totalement digérée pour Logipierre 3 , avec notamment le recouvrement des reports de loyers finalisé au T4 2022, ayant permis le versement d’une distribution exceptionnelle de 25 euros en supplément des 15 euros trimestriels courants. Fiducial précise à ce titre que « le maintien de la relation avec les locataires reste primordiale » dans la durée.

Quel bilan au 1er trimestre 2023 pour les SCPI de Fiducial Gérance ?

La société de gestion Fiducial Gérance estime que le début d’année 2023 s’inscrit dans le lignée de la fin 2022, dans un marché attentiste sur l’investissement et la collecte. Sur l’investissement, le décalage entre acheteurs et vendeurs d’actifs immobiliers est notable , contribuant à la baisse des volumes engagés .

« Au niveau de la collecte, c’est un peu plus compliqué, un peu plus atone, moins dynamique que la fin de l’année dernière. Nos partenaires le ressentent : aujourd’hui, compte-tenu de la hausse des taux d’intérêt, il y a vraiment des interrogations. Et tant qu’il n’y aura pas une stabilisation des taux au niveau de la Banque Centrale et de la FED , on sera dans une situation d’attentisme ... » résume d’autre part la société de gestion.

Quelles perspectives de distribution pour 2023 ?

Côté bonnes nouvelles, Fiducial Gérance rassure les associés de ses SCPI, et en particulier ceux de Logipierre 3, quant à l’évolution des dividendes perçus sur leur épargne : « La distribution sera au moins égale à celle de 2022 et sera peut être meilleure pour certaines SCPI ... En conclusion, nous sommes confiants pour la distribution 2023 de nos différentes SCPI », résume-t-elle.

Bien sûr, cet objectif affiché est la conséquence d’un gros travail de gestion locative accompli par la société de gestion , qui n’applique pas systématiquement les évolutions des indices de loyers, mais tient compte du profil des locataires et de leur santé financière.

