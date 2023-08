SCPI LF Opportunité Immo (La Française REM) : 11,2 millions d'euros de collecte nette au T1 2023

La SCPI spécialisée en immobilier logistique gérée par La Française REM, LF Opportunité Immo, a enregistré un volume brut de capitaux collectés de 11,8 millions d'euros au 1er trimestre 2023. Les retraits ayant été limités à 3.285 parts, soit 0,7 million d'euros, la collecte nette se chiffre donc à 11,2 millions d'euros sur le trimestre, portant la capitalisation de LF Opportunité Immo à près de 315 millions d'euros au 31/03/2023.

Ainsi, La Française REM a pu investir dans deux actifs logistiques au cours du trimestre – dont un en Espagne – pour un montant global de 37 millions d'euros.

Un marché des parts qui reste très fluide au 1er trimestre

Le marché des parts de la SCPI à capital variable LF Opportunité Immo est constitué des souscriptions sur le marché primaire, diminuées des retraits compensés d’associés souhaitant sortir du produit. Au 1er trimestre 2023, alors que la collecte faiblit sur certains véhicules concurrents qui commencent à enregistrer des listes d’attente d’associés se présentant au retrait de leurs parts, la situation du marché des parts reste très fluide pour la SCPI LF Opportunité Immo. En effet, avec 11,8 millions d'euros de souscriptions brutes et 0,7 million d'euros de retraits compensés, le volume des acheteurs représente plus de 16 fois celui des vendeurs .

Pour la société de gestion, c’est un contexte très confortable qui lui permet d’envisager des acquisitions d’opportunité sur un marché immobilier qui a corrigé en valeur et devient beaucoup plus favorable aux acheteurs. Avec une capitalisation qui atteint 315 millions d'euros au 31/03/2023, la force de frappe de LF Opportunité Immo est respectable , l’autorisant à cibler des actifs de plus de 10 millions d'euros .

Deux acquisitions en immobilier logistique pour 37 millions d'euros et un arbitrage

Forte d’une collecte nette de 11,2 millions d'euros au 1er trimestre 2023 et d’une capacité encore non utilisée d’engagement, la SCPI LF Opportunité Immo a réalisé au cours de cette période, deux acquisitions importantes en immobilier logistique pour un montant global de 37 millions d'euros , ainsi qu’un arbitrage de 4,3 millions d'euros.

En premier lieu, La Française REM a négocié pour environ 27 millions d'euros via la SCI LF Spain Urban Logistics (dont LF Opportunité Immo détient 75% du capital), un entrepôt dédié à la logistique du dernier kilomètre situé à La Corogne en Espagne . Cet actif sera intégralement loué au leader mondial de la vente en ligne, Amazon.

Le second actif signé au cours du 1er trimestre est un entrepôt logistique situé à Izon (33), à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bordeaux. D’une surface de 8.370 m², cet actif a été acquis pour un montant acte en main de 9,8 millions d'euros.

D’autre part, LF Opportunité Immo a – parallèlement à ces deux acquisitions – amorcé son plan d’arbitrage avec la cession d’un actif situé à Argenteuil (95) pour 4,3 millions d'euros , générant au passage une plus-value distribuable.

