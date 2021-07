SCPI européennes : 3 atouts de ce placement immobilier

(Crédits photo : Unsplash - Adrien Olichon )

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) se sont imposées au fil des ans comme des produits indispensables pour investir dans la pierre sans posséder un apport conséquent et sans avoir à s'occuper de la gestion du bien. Depuis quelques années, les investisseurs français apprécient aussi dans les SCPI le fait de pouvoir investir facilement dans l'immobilier à l'étranger et l'on assiste à un véritable boom de cette pratique. Selon les derniers chiffres de l'ASPIM, la part de biens immobiliers détenus à l'étranger dans les SCPI commercialisées en France est passée de 6,30 % en 2018 à 14,80 % en 2019 et, en 2020, c'est plus de 30 % des investissements en SCPI qui ont été réalisés en Europe souligne l'Aspim. Pourquoi un tel engouement ? Quels sont les avantages des SCPI européennes ? Découvrez 3 atouts de la SCPI européennes qui vous inciteront peut-être à souscrire.

Diversifier son patrimoine immobilier

L'un des principaux atouts des SCPI, c'est qu'elles permettent de diversifier son patrimoine immobilier. En effet, en achetant une part de SCPI, on ne possède pas une fraction d'un bien précis mais bien une fraction de l'ensemble du parc immobilier détenu par la SCPI. De plus, les SCPI permettent d'investir dans de très nombreux biens peu accessibles en direct à des particuliers comme des bureaux, des entrepôts, des commerces, etc.

Bien sûr, les SCPI européennes sont un cran au-dessus dans la diversification puisqu'elles permettent aussi une diversification géographique plus grande. En effet, leur parc immobilier ne s'arrête pas aux frontières de l'hexagone. L'Allemagne est très représentée mais nombreuses sont aussi les SCPI européennes qui investissent en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas. Souvent, les SCPI européennes sont investies en zone Euro mais il arrive qu'elles soient également présentes au Royaume-Uni ou dans des pays membres du Conseil Européen. Parfois, les SCPI européennes sont investies uniquement hors de France, parfois, elles possèdent une partie de leur parc immobilier sur le territoire national. Prenez-en compte si votre principal objectif est la diversification géographique de votre patrimoine immobilier déjà situé en France.

Cette diversification géographique permet aux investisseurs de saisir les opportunités, où qu'elles soient en Europe et de tirer profit de la différence de maturité entre les différents marchés nationaux.

Profiter de rendements attractifs

Cette diversification géographique permet donc de réaliser les investissements immobiliers les plus performants du moment en profitant de la présence du parc immobilier sur de nombreux territoires nationaux, parfois bien plus dynamiques que le territoire français.

En outre, rappelons que les SCPI européennes sont des SCPI de rendement, investies en immobilier d'entreprise, qui représente le segment le plus rémunérateur. Le rendement peut ainsi grimper très vite. On constate toutefois de fortes disparités entre les différentes SCPI européennes : la performance 2020 oscille entre 2 à 3 % pour les SCPI européennes les moins performantes (2,25 % pour Opus Real de BNP Paribas REIM, 3,43 % pour la SCPI Actipierre de Ciloger ou 3,50 % pour la SCPI PrimoFamily de Primonial REIM) à 5 ou 6 % pour les plus attractives (5,25 % pour Novapierre Italie de Paref Gestion, 6,25 % pour PF Hospitalité Europe de Perial AM) et même plus de 10 % pour la SCPI Corum Eurion de Corum AM qui se démarque en tête.

Bien évidemment, ces différences de performance doivent vous inciter à choisir avec soin votre SCPI. Rappelons également que les SCPI ne sont pas garanties en capital et que le rendement, la valorisation de la part, et même la liquidité de ce placement immobilier pourraient être impactés négativement en cas de récession.

Bénéficier d'une fiscalité avantageuse

Les revenus de la SCPI européenne peuvent en outre permettre au détenteur de parts de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. L'écart d'imposition entre les différents pays européens peut être à l'avantage de l'investisseur français en raison des conventions fiscales bilatérales qui existent entre les pays européens. En effet, seule la part française du patrimoine immobilier située en France est imposée en revenus fonciers. Les revenus fonciers étrangers sont payés eux à la source par la SCPI et la taxation s'avère souvent bien moindre que l'imposition française.