SCPI : est-ce le moment d'investir malgré les tensions du marché immobilier ?

Ces dernières semaines, le marché immobilier montre des signes de tension qui peuvent inquiéter les investisseurs, notamment ceux ayant investi dans une ou plusieurs SCPI en immobilier. Si le marché immobilier cherche à nouveau son point d’équilibre, il est nécessaire de rassurer les investisseurs durant cette période d’adaptation quant à leurs investissements.

En 2023, le niveau de collecte des SCPI est sensiblement le même par rapport à l’année 2022 . Par conséquent, ce niveau de collecte reste assez rassurant et représente un vrai signe de confiance pour les investisseurs. Malgré la concurrence des autres produits financiers, la SCPI demeure une valeur refuge, malgré les difficultés actuelles.

La SCPI reste un investissement à long terme et malgré la période un peu délicate, les tensions au sein du marché immobilier ne représentent pas une grande perte, vis-à-vis du temps global de l’investissement. De plus, cette légère baisse peut devenir une réelle opportunité pour les SCPI et les sociétés de gestion les plus opportunistes .