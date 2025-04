SCPI Epsilon 360° : performance globale de 8,07% en 2024 et expansion européenne

La SCPI spécialisée dans les smallcaps immobiliers affiche des résultats exceptionnels pour la troisième année consécutive avec un taux de distribution de 6,55% et une revalorisation du prix de part de 1,52%.Dans un contexte immobilier encore incertain pour de nombreux acteurs, la SCPI Epsilon 360° confirme sa stratégie gagnante avec une performance globale de 8,07% en 2024. Gérée par Epsicap REIM, cette SCPI dédiée aux actifs de petite taille (smallcaps) poursuit son développement avec une diversification européenne entamée en Espagne et des perspectives prometteuses pour 2025.

Une performance solide pour la troisième année consécutive

La SCPI Epsilon 360° a clôturé l'exercice 2024 avec une performance globale de 8,07%, combinant un taux de distribution de 6,55% et une revalorisation du prix de part de 1,52% ! Cette progression constante depuis trois ans (6,08% de performance globale en 2022 et 6,25% en 2023) témoigne de la pertinence de la stratégie d'investissement axée sur les actifs immobiliers de petite taille.

Les fondamentaux de ce succès reposent sur :

La décote du prix de souscription (253,80 euros) par rapport à la valeur de reconstitution (276,16 euros) reste significative à 8,1%, laissant une marge de manœuvre substantielle pour poursuivre la politique de revalorisation progressive du prix de part.

La SCPI a collecté plus de 50 millions d'euros en 2024, portant sa capitalisation à près de 132 millions d'euros pour une valeur de patrimoine dépassant les 150 millions d'euros. Le nombre d'associés a également progressé, atteignant 3 086 investisseurs pour 518 725 parts émises.

Le marché secondaire reste particulièrement fluide avec aucune part en attente de retrait, témoignant d'une excellente liquidité du produit dans un contexte pourtant délicat pour de nombreux fonds immobiliers historiques.

Une stratégie d'investissement diversifiée

Le patrimoine d'Epsilon 360° se caractérise par une forte prédominance des commerces (49%), complétée par des actifs logistiques et locaux d'activité (17%), des bureaux (15%), des hôtels et actifs touristiques (9%), ainsi que des actifs de santé et d'éducation (6%).

La répartition géographique montre une implantation majoritaire en régions françaises (77%) avec une diversification en Île-de-France (11%) et en Espagne (12%), cette dernière illustrant la nouvelle orientation européenne de la SCPI.

Au cours du dernier trimestre 2024, Epsilon 360° a réalisé plusieurs acquisitions significatives :

Ces acquisitions confirment la stratégie d'Epsilon 360° privilégiant des actifs à taille humaine, liquides et bien localisés, souvent à proximité de locomotives commerciales (hypermarchés Leclerc, Carrefour).

Un engagement environnemental affirmé

La SCPI Epsilon 360° a vu son Label ISR (Investissement Socialement Responsable) confirmé pour la deuxième année consécutive. L'année 2025 marquera le renouvellement de ce label pour une nouvelle période de trois ans.

Parmi les actions concrètes menées sur le patrimoine existant, on notera plus particulièrement :

Ces initiatives s'inscrivent dans l'objectif d'amélioration des performances énergétiques et environnementales du patrimoine, contribuant parallèlement à sa valorisation dans le temps.

Perspectives prometteuses pour 2025

Pour l'année 2025, Epsicap REIM vise un objectif de capitalisation de 200 millions d'euros pour sa SCPI (+52% par rapport à fin 2024) et un taux de distribution situé dans une fourchette de 6,5 à 7,0%.

L'acompte sur dividende mensuel a été relevé à 1,43 euros dès janvier 2025, représentant une augmentation de 4,4% par rapport aux montants en vigueur en 2024 et de 13,5% depuis le lancement du fonds, pour un taux de distribution en rythme annuel de 6,76%.

La poursuite de la diversification européenne, notamment en Espagne avec près de 30 millions d'euros de patrimoine programmé à fin mars 2025, constitue un axe stratégique majeur pour les prochains trimestres.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Tout investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.