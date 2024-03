SC ESG Tendances Pierre - Reporting du 23/02/2024

swiss life am

Découvrez les dernières performances de la SC ESG Tendances Pierre, avec le commentaire de la gestion immobilière de Swiss Life Asset Managers France.

Objectif de gestion

ESG Tendances Pierre est un Autre FIA constitué sous la forme d'une Société Civile à Capital Variable disponible uniquement comme Unité de Compte de contrats d'assurance vie ou de capitalisation.

La société a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition principalement immobilière et des perspectives de rendement et de valorisation sur une durée de placement recommandée de 8 ans. Avec le Label ISR, elle vise, outre des objectifs financiers, l'atteinte d'objectifs extra financiers, qui se traduisent par l'intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (dans la sélection et la gestion des actifs (hors poche de liquidité) détenus par la société. La poche immobilière est composée d'actifs du secteur de l'immobilier d'entreprise ou d'actifs résidentiels situés en France métropolitaine, ainsi que dans les pays membres de l'OCDE.

Focus ligne d'investissement : l'OPPCI Club Plein Air Tourisme ?

Club Plein Air Tourisme est un OPPCI dont l'objectif est d'investir sur le segment de l'hôtellerie de plein air, un secteur porteur complémentaire de l'hôtellerie classique qui représente une forte conviction des équipes de gestion de Swiss Life Asset Managers France.

Le fonds cible des campings de 3 à 5 étoiles situés dans des régions touristiques et exploités par des acteurs reconnus de dimension nationale ou internationale.

Le marché de l'hôtellerie de plein air a surperformé en 2023, grâce notamment à l'afflux de touristes étrangers.

Le camping fait une nouvelle fois la course en tête des modes d'hébergement préférés des touristes français.

Avertissement

ESG Tendances Pierre est un produit complexe éligible en unités de comptes des contrats d'assurance vie et decapitalisation, présentant différents risques à prendre en compte, notamment des risques liés aux marchés immobiliers et à la détention d'actifs immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse, de liquidité des parts liés notamment à la suspension et au report des demandes de rachat, liés à la valorisation des actifs et des parts de cette société. La souscription des parts d'ESG Tendances Pierre est réservée aux Investisseurs Autorisés (tels que définis dans le Document d'Information et dans les Statuts). L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.