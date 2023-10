Salaires : découvrez les profils qui peuvent espérer une forte hausse de leur rémunération en 2024

Changer d'entreprise en 2024 pourrait permettre aux salariés français de voir leur salaire nettement augmenter. Illustration. (rawpixel / Pixabay)

Les salaires des employés français devraient augmenter de 4 % en moyenne durant l'année 2024. Selon une étude PageGroup, cette hausse pourrait encourager les employés à changer d'entreprise.

D'après une étude PageGroup, une hausse de salaire de 4% en moyenne devrait avoir lieu durant l'année 2024. Les salariés les plus qualifiés devraient être ceux qui percevront les augmentations les plus élevées, rapporte BFMTV ce vendredi 13 octobre 2023. Cette hausse des salaires devrait être plus élevée que l'inflation (2%), ce qui devrait permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Français.

Des profils recherchés

Les premiers concernés devraient donc être les profils les plus qualifiés. « La pénurie de profils qualifiés est très marquée en France. Il y a 350 000 postes vacants au premier semestre 2023 [...] c'est un chiffre qui est en constante augmentation par rapport à l'année 2022 » , explique Laurent Blanchard, le directeur de PageGroup.

Afin d'attirer ces profils rares, les sociétés vont notamment miser sur des salaires élevés. Plus de 80% des salariés qualifiés sont en effet « à l'écoute de nouvelles opportunités si on est capable de leur présenter un poste intéressant avec un bon salaire » , poursuit le directeur.

Changer d'entreprise pour un meilleur salaire

Le salaire est d'ailleurs la première raison pour laquelle un employé quitterait son entreprise pour une autre. Ce facteur devance le bien-être, le sens du travail et l'organisation.

L'augmentation des salaires devrait être particulièrement marquée dans deux secteurs l'an prochain : celui de l'industrie , avec des hausses pouvant aller jusqu'à 10%, et celui de l'informatique avec parfois une augmentation de 15% attendue.

De leur côté, les salariés dits « traditionnels » pourraient également profiter de ce contexte favorable en changeant d'entreprise. Dans le domaine de la santé par exemple, l'augmentation pourrait se situer en 5 et 9%. 2024 sera donc peut-être l'année du changement pour de nombreux salariés français.