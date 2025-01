Sa maison s’effondre moins d’un mois après l’avoir achetée

Dans cette commune de la région lyonnaise, une maison acquise le 9 décembre s’est écroulée le 6 janvier durant des travaux de réhabilitation. Heureusement sans faire de victime.

Un vrai cauchemar de propriétaire immobilier. Voir son acquisition réduite en poussière quelques semaines seulement après l’achat. C’est pourtant bien ce qui s’est produit du côté de L’Arbresle, bourg de 6000 habitants, situé à une trentaine de kilomètres de Lyon. Une coiffeuse qui venait tout juste d’acquérir une maison située à deux pas de l’église de la commune le 9 décembre, se retrouve désormais propriétaire de quelques murs et d’un tas de poutres et gravats. Une affaire qui rappelle les galères d’un couple dans le Nord qui a vu sa propriété s’écrouler très rapidement malgré les conseils d’un agent immobilier et d’un architecte .

Comme le rapporte Le Progrès , l’effondrement de la maison n’a fort heureusement causé aucune victime. Pourtant, quatre ouvriers s’activaient sur place peu avant l’effondrement pour rénover les lieux en remplaçant un plancher. Le maçon expérimenté qui dirigeait l’équipe a pressenti le danger. Selon la propriétaire, il aurait « vu la pierre qui fumait »... Toujours est-il que sous son impulsion les quatre professionnels ont rapidement quitté les lieux avant qu’ils ne s’effondrent. Le mur porteur central a lâché et a tout emporté sur son passage. Résultat: il ne reste plus que les murs extérieurs, un amas de pierres, poutres et gravats... Une situation qui a obligé la commune à sécuriser les lieux et à prendre un arrêté de péril imminent.

Garder espoir

Quant à la propriétaire de 51 ans, elle devra sans doute faire évoluer ses projets, elle qui comptait s’installer dans sa maison dès cet été, selon Le Progrès . Pour le maire de L’Arbresle qui s’est rendu sur place, il faudra a priori raser la maison. Désormais, le dossier va passer entre les mains des assureurs pour voir la suite à donner. «Je garde espoir d’y habiter un jour prochain» , confie la malheureuse propriétaire des lieux.