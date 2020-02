Rétrofit : La métropole de Grenoble va proposer une aide pour convertir son véhicule thermique en électrique

Une aide financière pouvant atteindre 7 200 euros sera prochainement offerte par Grenoble-Alpes Métropole aux particuliers et aux entreprises souhaitant transformer leur voiture thermique en modèle électrique. Les véhicules ainsi modifiés ne sont pas encore autorisés en France mais leur homologation officielle devrait être décidée prochainement.

Grenoble-Alpes Métropole proposera prochainement une aide financière à ceux qui souhaitent transformer leur voiture à moteur thermique en véhicule électrique. Cette prime calculée en fonction du revenu pourra s'élever jusqu'à 7 200 euros pour un particulier, indique BFMTV.

Pour les professionnels, le montant maximum sera de 6 000 euros pour les utilitaires de 2,5 à 7 tonnes et de 4 000 euros pour les modèles plus légers. Seules les sociétés et associations employant moins de 250 personnes seront éligibles à cette aide au rétrofit. Celle-ci ne pourra par ailleurs par concerner plus de 5 voitures pour une même entité. « C'est de l'économie circulaire pure et une vraie bonne nouvelle pour les professionnels et particuliers qui souhaitent conserver leurs véhicules », estime Arnaud Pigounies, co-président du groupement Acteurs de l'industrie du rétrofit électrique (AIRe).

Un agrément officiel en vue

Reste que les véhicules fonctionnant à l'essence ou au diesel avant d'être transformés en modèles électriques n'ont pas encore reçu d'agrément officiel pour circuler en France. Cette opération permet aux véhicules de durer plus longtemps, de ne consommer aucune énergie fossile et de moins polluer. Elle devrait donc être rapidement autorisée, comme le prévoit le secrétaire général de l'AIRe Thibaut Moura.

« Nous sommes confiants pour disposer du cadre légal définitif, avec une publication de l'arrêté au journal officiel, mi-mars prochain », confie-t-il auprès de BFMTV. La conversion concernerait alors les deux-roues de trois ans et plus ainsi que les voitures diesel et essence vieilles de plus de cinq ans. Ces modèles pourraient ensuite circuler en arborant une vignette Crit'Air 0.