Retraites: le calendrier 2022 de paiement des pensions dévoilé

Les paiements seront effectués entre le 7 et le 9 de chaque mois. (Pixabay / wir_sind_klein)

Le calendrier de paiement des retraites 2022 a été dévoilé. Hormisla Carsat Alsace-Moselle qui effectue le virement par anticipation, les caisses de retraite réalisent les versements à la fin de la période pour laquelle la pension est due, soit entre le 7 et le 9 de chaque mois.

Les dates de paiement des pensions de retraite du régime général de la Sécurité sociale (Cnav) sont publiées pour 2022, indique Le Figaro . Comme toujours, les pensions de retraite seront verséesà terme échu, c'est-à-dire à la fin de la période pour laquelle la pension est due. Seule exception : la Carsat d’Alsace-Moselle qui effectue les virements par anticipation.

Entre le 1er et le 9 du mois selon les régions

Pour les retraités qui ne résident ni en Alsace ni en Moselle, en janvier 2022, ils toucheront leur prestation du mois de décembre ; et ainsi de suite.Les paiements seront effectués entre le 7 et le 9 de chaque mois.En Alsace et Moselle, les virements interviendront plus tôt en début de mois, entre le 1er et le 3.

Il est conseillé auxpersonnes ayant changé de coordonnées bancaires de prévenir au plus vite leur caisse afin de recevoir leur paiement sur leur nouveau compte. Le changement peut être fait directement sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans la partie«Espace personnel».