Retraite : soyez vigilants, une pension sur sept contient une erreur de calcul

Le manque à gagner pour de nombreux retraités est de 570 euros par an. (Photo d'illustration) (wir_sind_klein / Pixabay)

Une retraite sur sept présente une erreur de calcul, selon un rapport de la Cour des comptes publié au printemps 2022. Ces erreurs de calcul sont, malheureusement, souvent faites en défaveur des Français. Pour faire rectifier une pension erronée, il est recommandé de garder le maximum de justificatifs tout au long de sa vie professionnelle.

Au moment de partir à la retraite, mieux vaut prendre sa calculette. La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) commet en effet des erreurs en calculant le montant des pensions de nombreux Français. « Une prestation de retraite nouvellement attribuée sur sept (14 %) a été affectée d’au moins une erreur de portée financière en 2021 » , confirmait la Cour des comptes dans un rapport au printemps 2022.

570 euros de moins par an

De son côté, la Cnav soutient qu'elle n'a enregistré que 13 % d' « anomalies résiduelles » , rapporte Le Parisien . « Ce niveau est en amélioration continue » , se félicite en outre l'organisme. Pour Valérie Batigne, fondatrice du cabinet d'expertise retraite Sapiendo, ce n'est « qu'une partie des erreurs » qui sont ainsi comptabilisées, sans inclure les complémentaires.

Dans 75 % des cas, l'erreur est défavorable au retraité et n'est quasiment jamais découverte avant son décès. Le manque à gagner pour les seniors est ainsi 570 euros par an, selon les calculs du Parisien basés sur le dernier rapport de la Cour des comptes. Pour le quart des retraités dont la pension est surévaluée, le gain perçu est en moyenne de 700 euros par an.

De nombreuses données perdues

Si une erreur est constatée, la Cnav restitue l'intégralité du montant dû depuis le départ en retraite. Si la pension était surévaluée, la caisse de retraite peut alors exiger du bénéficiaire qu'il restitue le trop-perçu sur les deux dernières années. La pension est également réduite et ramenée à son taux correct.

Deux types d'erreurs ont surtout été relevés : les erreurs « dans le relevé de carrière et les problèmes liés à la formule de calcul de la pension » , explique Valérie Batigne. Il peut s'agir de périodes mal déclarées ou pas déclarées, de données perdues par la Cnav elle-même. Pour limiter les erreurs, il est donc recommandé de conserver tous ses justificatifs tout au long de sa vie professionnelle.