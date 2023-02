Retraite : pourquoi votre pension va légèrement augmenter en février

Les pensions de retraite sont légèrement revalorisées cette année. Illustration (Anaterate / Pixabay)

La revalorisation des pensions de retraite du 1er janvier 2023 de 0,8 % pour les salariés du privé, les indépendants et les fonctionnaires apparaîtra sur leur compte lors du prochain versement du 9 février 2023. Cette hausse fait suite à une précédente revalorisation anticipée de 4 %, décidée au mois de juillet 2022 dans le contexte de forte inflation.

Les retraités qui étaient salariés du privé, indépendants (hors avocats qui ont leur propre régime) et fonctionnaires vont découvrir une hausse de quelques euros lors du versement de leur pension du 9 février 2023. Il s'agit de la traditionnelle revalorisation annuelle qui intervient à compter du 1er janvier mais qui n'apparaît qu'à terme échu, donc le mois suivant sur le compte en banque des bénéficiaires, relaient nos confrères de Capital .

Une revalorisation totale de 4,8 % des pensions de retraite

Cette revalorisation n'a été que de 0,8 % au 1er janvier 2023 car une revalorisation anticipée de 4 % a été décidée au mois de juillet 2022 pour faire face à l'inflation. Ainsi, au total, la revalorisation annuelle des pensions de retraite est de 4,8 %.

Ce chiffre est calculé en prenant en compte « la différence entre la valeur moyenne de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, sur la période allant de novembre de l’année précédente à octobre de l’année en cours et la valeur moyenne de l’indice sur la période comprise entre novembre deux ans plus tôt et octobre une année avant » , rappelle Capital.

Une dizaine d'euros en moyenne pour les salariés du privé

Concrètement, la revalorisation de ce début d'année ne fera gagner que quelques euros aux retraités, une dizaine d'euros en moyenne pour les salariés du privé et ne peut pas dépasser 12 euros car la retraite de base est plafonnée à hauteur de 50% du plafond de la Sécurité sociale de l’année du départ à la retraite.

Pour les fonctionnaires, la retraite de base représente une large majorité de leur pension. Le montant de cette revalorisation sera donc presque le double par rapport aux salariés du privé qui eux bénéficient d'une plus grande part de retraite complémentaire.