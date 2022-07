Retraite mutualiste du combattant : en quoi consiste ce généreux dispositif réservé aux militaires ?

La Retraite Mutuelle du Combattant est réserve aux militaires combattants. (© AFP)

En reconnaissance des services rendus à la France, les militaires anciens combattants bénéficient d’un produit d’épargne retraite spécifique : la retraite mutualiste des combattants (RMC). Avec avantages fiscaux et rente majorée par l’Etat à la clé.

Tous les 14 juillet, les forces armées françaises sont mises à l'honneur lors du traditionnel défilé sur les Champs-Elysées. La Retraite Mutuelle du Combattant (RMC) est une autre façon pour l'État français de montrer sa reconnaissance aux combattants et à leurs proches.

Institué après la Première Guerre mondiale, ce dispositif d’épargne retraite supplémentaire réservé aux militaires combattants fêtera ses 100 ans d’existence l’année prochaine.

De quoi s’agit-t-il ?

La RMC est un contrat d’assurance vie monosupport en fonds en euros pour épargner en vue de la retraite avec sortie en rente viagère. On peut la liquider à partir de 50 ans après un certain nombre d’années de cotisation (entre quatre et dix ans selon les cas).

L’avis du Revenu : les cotisations sont libres (selon les contrats à partir de 80 ou 100 euros), mais vous pouvez aussi mettre en place des versements programmés, les arrêter ou les modifier à tout moment. Attention, il n’existe pas de cas de déblocage anticipé sauf invalidité de 2e et 3e catégorie.

A qui s’adresse-t-elle ?

Elle est réservée aux militaires (ou anciens militaires) titulaires de la Carte du combattant ou ayant obtenu le Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN), mais aussi aux proches (conjoints, enfants ou ascendants) de militaires morts pour la France.

Elle concerne notamment