Retraite : l'augmentation de la pension minimum vous concernerait-elle ?

Seul un nombre limité de retraités va pouvoir bénéficier de l'augmentation de 100 euros du minimum de pension, selon les calculs de l’Institut des politiques publiques (IPP).

Dans sa réforme des retraites actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, le gouvernement prévoit une augmentation du minimum retraite de 100 euros pour atteindre un montant final de 1 200 euros. Mais peu de bénéficiaires vont pouvoir toucher cette somme, selon les calculs de l’Institut des politiques publiques (IPP), publiés jeudi 9 février dans une note relayée par Capital .

Le « Mico » au cœur du calcul

Actuellement, quatre retraités sur dix perçoivent la pension minimale. Celle-ci est composée du minimum contributif (Mico) pour la retraite de base et de la retraite complémentaire. Le montant est établi en tenant compte des trimestres cotisés et de la durée d'assurance. En cas de carrière non linéaire, il est impossible de toucher le Mico dit majoré, d’un montant de 747,57 euros, auquel il faut ajouter la part de retraite complémentaire pour obtenir le montant du minimum de pension.

Pour toucher les 100 euros d'augmentation, il sera nécessaire d'avoir cotisé plus de 30 ans. Or, en 2016, parmi les bénéficiaires du Mico nés en 1950, seuls 32,7 % avaient cotisé au-delà de ce seuil, et pouvaient donc toucher le minimum contributif dit majoré, indique l'IPP. Ceux qui ont cotisé moins de 30 ans peuvent toucher le Mico de base qui a été revalorisé à 25 euros. Ceux qui ont cotisé au-delà du seuil peuvent empocher 75 euros en plus, ce qui donne la majoration gouvernementale de 100 euros. Pour ceux nés en 1950, l'augmentation moyenne serait de 39 euros par mois.

Une question de durée de cotisation

Au mieux, seul un retraité sur dix pourra bénéficier de ce minimum établi à 1 200 euros, a estimé l'IPP. Pour les retraités actuels, « les trois quarts des bénéficiaires d’un minimum pour leur régime principal ont une durée cotisée inférieure à 30 ans et n’auraient donc pas droit à revalorisation du minimum contributif » souligne l'institut. En conclusion, les retraités qui perçoivent le Mico vont bien voir leur pension de retraite augmenter. Tous ne profiteront cependant pas d'une revalorisation de 100 euros. Seuls 10 % des nouveaux retraités et 25 % des anciens arriveront à un total de 1 200 euros de pension.