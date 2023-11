Retraite : faut-il verser sur son PER individuel ou son PER collectif avant la fin de l’année ?

(Crédits photo: 123RF)

C'est la dernière ligne droite pour réduire votre impôt sur le revenu 2023 en effectuant un versement sur votre plan épargne retraite. Si vous détenez un PER individuel et un PER Collectif, vous vous demandez peut-être sur lequel de ces deux produits d'épargne retraite vous avez intérêt à faire un versement.

La fiscalité sur les versements

Du côté du PER individuel, les sommes versées sont déductibles des revenus imposables dans la limite de 10 % des revenus et de 32.908 euros en 2023. Les travailleurs non-salariés bénéficient d'un plafond supplémentaire correspondant à 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit un plafond global de 81.384 euros en 2023. Les plafonds au sein d'un couple marié ou pacsé sont cumulables et s'ils ont été partiellement ou totalement inutilisés une année, ils sont reportables sur les 3 années suivantes.

Du côté du PER collectif, celui-ci peut recevoir les sommes issues de l'épargne salariale (intéressement, participation notamment). Elles sont alors exonérées d'impôts (dans la limite du plafond prévu par la loi). Mais il est également possible d'effectuer des versements volontaires. Ceux-ci bénéficient alors de la même fiscalité que celle des versements faits sur un PER individuel.

Que vous fassiez un versement sur votre PER individuel ou un versement volontaire sur votre PER collectif, les sommes bénéficieront donc du même avantage fiscal.

La fiscalité à la liquidation

Une fois à la retraite, vous liquiderez votre PER, c'est à dire que vous demanderez à percevoir les sommes épargnées. Vous aurez le choix entre disposer de ces sommes sous forme de capital, sous forme de rente viagère ou bien d'un mélange des deux.

Les sommes issues de l'épargne salariale versées sur un PER collectif bénéficient d'une fiscalité spécifique. La rente viagère est soumise à l'impôt sur le revenu après un abattement qui dépend de l'âge du rentier au moment du premier versement de la rente (par exemple, l'abattement est de 60 % entre 60 et 69 ans). Avec une sortie en capital, seuls les gains sont soumis aux prélèvements sociaux.

Qu'elles aient été versées sur un PER individuel ou un PER collectif, les sommes perçues en rente viagère ou en capital se voient appliquer la même fiscalité. La rente viagère est soumise à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement forfaitaire de 10 %. Le capital est soumis à l'impôt sur le revenu et les gains sont soumis à la flat tax de 30 %.

PER individuel ou sur PER collectif ?

La fiscalité n'est donc pas un critère différenciant permettant de choisir sur quel PER faire son versement. En revanche, il est intéressant de prendre en considération les supports d'investissement disponibles sur chacun des produits d'épargne retraite. De ce point de vue, les PER individuels offrent souvent un choix plus large et plus diversifié de supports ainsi que des options de gestion (gestion profilée, gestion pilotée). Il sera également utile de bien se renseigner sur les frais prélevés sur chacun des deux produits (frais sur versement, frais de gestion du contrat). Enfin, si vous ne savez pas sur quel type de support investir ou combien verser, demandez l'accompagnement de votre conseiller financier.