Retraite : 7 questions à se poser avant d'épargner avec un PER

Plusieurs solutions à la retraite : sortir en rente ou en capital, en une ou plusieurs fois, ou encore conserver le PER jusqu'à son décès. (© G. Tronel)

Le plan d’épargne retraite (PER) a remplacé les anciens dispositifs d’épargne retraite. Il attire par sa souplesse et ses atouts fiscaux. Est-il fait pour vous?

Lancé fin 2019, le plan d’épargne retraite (PER) a trouvé sa place dans les solutions de retraite par capitalisation.

À fin août 2021, plus de 2 millions de Français avaient ouvert un PER assurantiel individuel ou y avaient transféré leurs contrats Perp, Madelin, Préfon fermés à la commercialisation depuis le 1er octobre 2020.

1 - Qui a intérêt à ouvrir un PER ?

Le PER bénéficie d’une carotte fiscale à l’entrée : les versements sont déductibles des revenus selon votre tranche d’imposition.

Par exemple, si vous êtes imposé à 41%, 10.000 euros versés sur un PER vous feront profiter de 4.100 euros d’économies d’impôt. De quoi attirer les ménages fortement imposés, à un taux marginal d’imposition (TMI) de 30% voire plus.

La cible privilégiée? Les épargnants de 45-55 ans, à environ quinze ans de la retraite et qui anticipent une baisse de leur TMI à la retraite. Les plus jeunes ne doivent pas s'en détourner. Ce produit «tunnel» (les fonds sont bloqués jusqu’à la retraite) peut leur faire peur mais sachez qu'il dispose de plusieurs «issues de secours», appréciables pour une épargne de long terme: déblocage anticipé en cas d’aléas de la vie (invalidité, décès du conjoint, etc.) exonéré d’impôt à la sortie ; achat de la résidence principale (le capital sortant est, dans ce cas, imposable) ou encore pauses sur les