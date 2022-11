Rénovations et réhabilitations sont plus que jamais l’avenir de Paris

L’avenir de la capitale passe par de nombreuses reconfigurations de bâtiments bien plus que par des constructions comme le rappelle une exposition du Pavillon de l’Arsenal.

«Conserver, adapter, transmettre», un triptyque qui pourrait résumer les nouvelles manières de construire dans les grands centres urbains en général et à Paris en particulier. C’est en tout cas le nom de l’exposition gratuite qui se tient au Pavillon de l’Arsenal (Centre d’urbanisme et d’architecture de la ville de Paris) jusqu’au 5 mars . Les visiteurs pourront y découvrir une cinquantaine de projets de rénovation, réhabilitation et reconversion dont les permis de construire ont été déposés à Paris entre 2020 et 2022. Une approche certes assez pointue mais qui s’accompagne à chaque fois de maquettes réalisées spécialement pour l’événement (voir diaporama) .

Preuve que cette tendance est tout sauf minoritaire, les concepteurs de l’exposition rappellent que dans la capitale 70% des autorisations d’urbanisme déposées concernent actuellement des opérations de transformation plutôt que des constructions et cette part ne cesse d’augmenter. Alors que la rénovation a longtemps été le parent pauvre de l’architecture et que la période haussmannienne a glorifié la «destruction créatrice» , l’heure est à la «reprogrammation de la ville» . Une évolution qui tient bien sûr à des éléments écologiques sachant que le BTP pèse 40% des émissions et que la construction neuve d’un mètre carré produit pas moins de 1,5 tonne de CO 2 sur 50 ans (50% provenant de la matière, le reste de l’énergie). Résultat: partout la sobriété et la frugalité sont à l’œuvre, en utilisant l’existant, en limitant les démolitions (généralement la plupart des projets prévoient moins de 20% de disparition de l’existant) et en privilégiant les filières de réemploi et les matériaux biosourcés.

Végétalisation et soustraction

L’exposition donne notamment à voir plusieurs projets qui recréent une nouvelle vie pour d’anciens parkings et garages. Dans la plupart des cas, le travail de l’architecte passe par la soustraction plutôt que par l’addition: en creusant et en ouvrant le bâtiment, on le rend plus lumineux, plus agréable et facile à vivre. Et l’on en revient à d’anciennes recettes, une architecture vernaculaire qui tient compte de la forme et de l’exposition pour doper les performances énergétiques sans oublier d’augmenter la surface de sols végétalisés. D’ailleurs, 100% des projets présentés sont dans ce cas de figure, totalisant plus de 30.000 m² d’espaces verts. Nouvelles façons de construire, de vivre et d’habiter... l’exposition donne à voir comment Paris va continuer à évoluer dans les décennies qui viennent.