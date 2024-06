Rénovation, l'éco-PTZ sous-employé !-iStock-Fokusiert.jpg

Les propriétaires occupants et bailleurs éligibles à l'éco-PTZ

Depuis le 1er avril 2024, l'éco-PTZ permet aux propriétaires d'emprunter sans taux d'intérêt, jusqu'à 50 000 euros pour financer des travaux de rénovation énergétique. Le plafond de financement a d'ailleurs été augmenté de 30 000 à 50 000 euros, afin d'inciter les personnes éligibles à le contracter. Par ailleurs, il n'existe aucune condition de ressources pour pouvoir contracter ce prêt à taux zéro. Cependant, le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date du début des travaux et doit être déclaré comme résidence principale. Les propriétaires occupants ne sont pas les seuls à pouvoir demander cet éco-PTZ, puisque les bailleurs y sont aussi éligibles à condition de s'engager à louer leur bien comme résidence principale dans un délai de 6 mois après la fin des travaux.

Les travaux éligibles à ce prêt à taux zéro

L'éco-PTZ a donc pour objectif de financer des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, 7 types de travaux sont éligibles à l'éco-PTZ, à savoir : L’isolation thermique des toitures ; L’isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ; L’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; L’installation ou le remplacement de systèmes de chauffage ; L’installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; L’installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ; L’isolation des planchers.

Quelles démarches mettre en place ?

Concrètement, pour obtenir un éco-PTZ, il faut se rapprocher de son établissement bancaire. Mais tout d'abord, il faut remplir un formulaire emprunteur avec un professionnel garant pour l'environnement (RGE). Une fois ce formulaire rempli, il faut se rapprocher de sa banque et lui présenter un devis détaillé des travaux. À noter qu'en 2022, les démarches ont été simplifiées pour ceux éligibles au dispositif MaPrimeRénov'. En effet, grâce à Mon Éco-PTZ PrimeRénov’, il est possible de cumuler l'aide du gouvernement ainsi que le prêt à taux zéro. Résultat, la demande de prêt peut directement passer sur la base de notification d'accord de MaPrimeRénov', gérée par l’Agence nationale de l'habitat (Anah).

Les banques ne jouent pas le jeu ?

Malgré la simplification des démarches, les banques sont peu nombreuses à accorder l'éco-PTZ. Pour accorder ce prêt, les banques doivent avoir signé une convention avec l'État. Et celles qui l'ont fait ne mettent pourtant pas en avant ce dispositif. Cela s'explique par le fait que les dossiers sont plus longs à traiter car ils demandent plus de vérifications. Ainsi, en 2023, seulement 105 000 projets ont été financés, un chiffre plutôt faible comparé aux 5 millions de logements mal isolés en France. Il s'agit pourtant de « la meilleure année depuis le lancement du dispositif en 2009 et un quadruplement par rapport à 2017 », indique le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.