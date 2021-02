Rennes : le prix de l'immobilier augmente fortement pour les achats, un peu moins pour la location

Les prix des biens immobiliers disponibles à la vente ont augmenté deux fois plus vite que les prix des loyers. (illustration) (Pixabay / mastersenaiper)

Le marché de l'immobilier à Rennes est marqué par la pénurie de logements à vendre, provoquant une hausse des prix de 9,6 % sur un an. Cette pénurie a des conséquences sur marché locatif où les prix ont augmenté à un rythme deux fois et demie moins élevé. Dans le même temps, le marché locatif meublé affiche une baisse des prix sur un an.

Le marché immobilier rennais est victime d'une flambée des prix. Après une hausse de 9,6 % sur un an, le prix du mètre carré atteint désormais 3 944 € rapporte Se Loger. En cause, la pénurie de logements dans la ville, en matière d'achat comme de location. Les acheteurs sont donc à l'affût.

L'inertie des locataires pose problème

Sur la même période, les loyers dans la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont augmenté de 3,9 % en moyenne soit deux fois et demie moins vite que le marché immobilier. Le marché locatif est lui-même tendu, en raison de l'absence de bailleurs. « La tension provient du fait que les turnovers sont beaucoup moins nombreux qu'auparavant », indique la directrice de PGA Immobilier Bénédicte Hecker.

Les locataires craignent de ne pas retrouver de logement et conservent donc le leur en attendant de pouvoir déménager, mais cette inertie se retourne contre eux. « Le fait que les locataires ne quittent pas leurs logements crée une pénurie qui les dissuade de quitter leurs appartements... », explique ainsi Bénédicte Hecker.

Les logements vides et meublés pas à la même enseigne

Le prix du loyer à Rennes atteint en moyenne 640 € mensuels, charges comprises, après l'augmentation de l'an dernier. Mais cette hausse n'a été observée que sur le marché de la location vide. Sur celui de la location meublée, les prix ont même plutôt tendance à baisser.

Ainsi, le prix du loyer rennais est de 603 € charges comprises pour un logement meublé. Cela représente une baisse de 11,5 % sur un an. Toutefois, la vacance des logements est plus faible sur le marché du meublé. Il faut compter à peine sept jours pour prendre les clés d'un logement meublé contre 15 jours pour un logement vide.