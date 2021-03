Redressement modeste sur le marché des bureaux en Île-de-France aux T3 et T4 2020 selon Knight Frank et Immostat

L'activité locative est restée assez poussive au cours de la deuxième partie de l'année 2020 sur le marché des bureaux franciliens avec 275.000 m2 placés au T3 (selon Knight Frank) et 408.000 m2 au T4 (selon Immostat): le redémarrage économique a été très net après le déconfinement du mois de mai, avec un taux de « présentiel » beaucoup plus élevé dans les entreprises, mais de fortes incertitudes demeurent au regard de la deuxième vague épidémique hivernale qui se prolonge, et les entreprises font preuve d'une grande prudence dans leurs prises de décisions.

C'est le constat sans appel que dresse le spécialiste de l'immobilier d'entreprise Knight Frank : « Les difficultés économiques et le flou lié à l'évolution de l'épidémie n'ont cessé d'alimenter l'attentisme des entreprises, confrontées à l'urgence sanitaire et engagées dans des problématiques de réduction de coûts plutôt que dans la prise de décisions immobilières trop engageantes », analyse ainsi David Bourla, le directeur du département Études & Recherche chez Knight Frank France.

Sur le front de l'activité locative, le 3ème trimestre 2020 fait tout de même beaucoup mieux que le second, qui avait enregistré un maigre niveau de 194.000 m2 placés en Île-de-France, le plus bas résultat relevé en un trimestre depuis plusieurs décennies. Par contraste, le 3ème trimestre affiche 275.000 m2 placés, un chiffre en hausse de 41% par rapport au trimestre précédent, mais à un niveau qui reste très en retrait par rapport aux années précédentes : «Ce volume reste très modeste puisque la baisse est de 50 % sur un an et de 53 % par rapport à la moyenne décennale. Rappelons que le pire 3ème trimestre datait jusqu'à présent de 2002, avec 330.000 m² placés», explique David Bourla. Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, la demande placée est de 1,01 million m2 (-40% sur un an) selon Knight Frank, et atterrit à un niveau annuel 2020 qu'Immostat a récemment estimé à 1,32 million m2, soit sensiblement inférieur au plus bas historique de 2002 (1,48 million m2).

Sortant du lot, le quartier de La Défense a été boosté cette année par la transaction géante signée par Total sur « Le Link » pour son futur siège social, une tour de 125.000 m2 louée en BEFA au 1er trimestre. Le marché sur ce quartier d'affaires se retrouve en conséquence en forte hausse sur les 9 premiers mois par rapport à la même période de 2019 (+74%). «Malgré un nombre limité de transactions, le quartier d'affaires de La Défense pourrait signer en 2020 l'une des meilleures performances de son histoire. Ce succès pourrait en outre se prolonger en 2021 grâce à une offre abondante et à des conditions de négociation plus favorables aux preneurs et susceptibles d'attirer les entreprises de secteurs voisins», estime David Bourla.

Par contraste, le marché des bureaux dans Paris intra-muros fait grise mine (-44% sur les 9 premiers mois de 2020 par rapport à la même période de 2019). Ce sont les quartiers de Paris-Sud et Paris QCA qui sont les plus touchés par les baisses de prises à bail: respectivement -50 % et -47 %.

Sans surprise, l'offre immédiate de bureaux en Île-de-France est en progression sensible à 3,25 millions de m2 à la fin du 3ème trimestre 2020 (+9% par rapport au trimestre précédent et +17% sur un an). Selon Immostat, l'offre immédiate dépasserait même 3,6 millions de m2 à fin décembre 2020 (+36% sur un an). « Pour l'heure, le taux de vacance s'établit à 5,9 % contre 5 % au 1er janvier et reste relativement peu élevé. Toutefois, le changement de situation est déjà perceptible, alors que le marché était globalement sous-offreur depuis plusieurs mois. C'est d'autant plus le cas que l'on assiste parallèlement à l'essor du marché "gris", constitué par les surfaces de plus en plus nombreuses mises en sous-location par des entreprises », selon David Bourla.