Radars : les Français flashés au Danemark recevront désormais un PV, comme dans 21 autres pays

Les Danois flashés en France recevront désormais un PV. Idem pour les français flashés au Danemark (illustration). (Pixabay / Sponchia)

Le Danemark devient le 21e pays à signer un accord d'échanges d'informations sur les infractions routières avec la France. A partir de ce jeudi 5 novembre, les conducteurs danois commettant des infractions sur le sol français recevront à leur domicile un avis de contravention. Il en va de même pour les conducteurs français coupables d'une infraction routière au Danemark.

Le Danemark vient s'ajouter à la liste des pays dont les ressortissants ne pourront plus être flashés en France sans être sanctionnés. Un accord d'échange transfrontalier relatif aux infractions routières vient d'être conclu entre les deux pays. Cet accord est effectif depuis ce jeudi 5 novembre, rapporte Le Dauphiné. La France échange donc désormais avec 21 pays les informations relatives aux infractions routières.



On compte 19 pays de l'Union européenne que sont le Danemark, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l'Italie, le Luxembourg, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Irlande, la Suède et le Portugal. La France a conclu également un accord avec le Royaume-Uni et la Suisse.

Des amendes envoyées au domicile

Cela signifie que toute infraction commise par un ressortissant de ces pays sur le sol français donne lieu à une contravention envoyée au domicile du contrevenant. Le document est rédigé dans la langue du pays, note le quotidien régional. Cette disposition est évidemment aussi valable pour tous les conducteurs français commettant des infractions dans les 21 pays concernés.

Il n'y a toutefois pas d'accord entre ces pays pour contraindre le contrevenant à régler son amende. Mais l'automobiliste qui ne paie pas « peut faire l'objet de poursuites judiciaires initiées par le procureur de la République », prévient la Sécurité routière.

21 % des conducteurs flashés sont étrangers

L'accord n'a rien d'anodin, car les infractions routières commises par les étrangers sont disproportionnées par rapport au trafic qu'ils représentent. Ainsi, « depuis le déploiement des radars, environ 21 % des infractions relevées (50 % en période estivale) concernent des véhicules immatriculés à l'étranger, alors qu'ils ne représentent que 5 % à 6 % du trafic », souligne la Sécurité routière, relayée par le quotidien.

Les conducteurs britanniques (444 378 PV envoyés), les Belges (295 899 avis) et les Espagnols (262 012 avis) sont ceux qui reçoivent le plus d'amendes venues de France.