Quelles aides pour déménager ?

Dans certains cas, déménager peut s’apparenter à une sympathique tranche de vie... On emprunte le break des parents. On réunit les proches de bonne volonté. On transporte, dans la joie et la bonne humeur, les quelques cartons qui abritent notre vie, d’un point A à un point B... Et on clôture l’épisode par un repas sommaire, improvisé dans le nouveau sweet home ! Mais tout n’est pas toujours aussi simple, et le déménagement peut s’avérer aussi stressant que coûteux. Or, c’est parfois méconnu, mais il existe différentes aides financières ; dont voici les clés ...

Le coup de pouce de votre employeur

Certaines entreprises prennent en charge tout ou partie des frais de déménagement de leurs salariés (a fortiori dans le cas d’une mutation professionnelle). La première chose à faire est donc d’interroger la Direction ou la RH, ou bien de consulter la convention collective de l’entreprise.

La prime de déménagement de la CAF

Si votre famille est composée d’au moins trois enfants à charge (nés ou à naître), vous pourrez peut-être prétendre à la prime de déménagement proposée par la Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Sécurité sociale agricole (MSA). Cependant, le statut de « famille nombreuse » ne suffit pas... Il faut également que votre nouveau logement soit éligible à l'allocation de logement familiale (ALF) ou à l’aide personnalisée au logement (APL). Par ailleurs, le déménagement doit avoir lieu entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et le dernier jour du mois civil précédant les deux ans de votre dernier enfant. Si toutes ces conditions sont réunies, vous pourrez percevoir jusqu’à 1 070,23 € pour trois enfants à charge et 89,19 euros par enfant supplémentaire (montants valables jusqu’au 31 mars 2024).

L'aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL)

Il s’agit d’une aide octroyée par les départements, et attribuée en fonction du niveau de ressources et de la situation personnelle du demandeur. Elle peut contribuer, non seulement aux frais de déménagement, mais aussi à des dépenses telles que le dépôt de garantie, les frais d'agence immobilière, le premier loyer, l’assurance habitation etc. Chaque département possède ses propres critères d’attribution. Pour les connaître, il convient de se rapprocher de la Mairie de son domicile.

Les aides d'Action Logement

Elles ont pour objectif d’accompagner la mobilité professionnelle, et sont accordées sous forme d'une subvention et/ou d'un prêt. Le dispositif s’appelle MOBILI-PASS® pour les salariés du secteur privé, et AGRI-MOBILITÉ® pour ceux du secteur agricole. La prime MOBILI-PASS® varie en fonction de la zone où se situe votre nouvelle résidence (le territoire est découpé en 5 zones : A, A bis, B1, B2 ou C) et ne vous est accordée que si vous remplissez les conditions suivantes : Le déménagement, qui a lieu sur le territoire français, est dû à des raisons professionnelles : mutation, mobilité de l'entreprise, etc. Votre entreprise compte un effectif d’au moins 10 personnes, La nouvelle résidence doit être éloignée d’au moins 70 km de l’ancienne, ou le temps de transport est supérieur à 1h15 (sauf si l’entreprise déménage ou qu’elle est sous le coup d’une procédure collective). Les subventions MOBILI-PASS® et AGRI-MOBILITÉ®, éventuellement complétées par un prêt peuvent atteindre 3 500 euros, selon votre situation.

L’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)

Ce dispositif concerne les agents ayant récemment intégré la fonction publique de l’État. Elle aide à financer le déménagement, mais aussi le premier mois de loyer, les éventuels frais d’agence, de rédaction de bail, et le dépôt de garantie. Le montant maximal octroyé peut aller de 700 € à 1 500 €.