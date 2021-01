Quel rendement les Français attendent-ils de leur épargne

Les Françaises et les Français ont profité des confinements pour mettre de l'argent de côté. Mais quel rendement attendent-ils exactement de leur épargne ? C'est ce que nous vous invitons à découvrir via le quatrième baromètre publié par l'AMF.

Quel rendement les Franc?ais attendent -ils de leur e?pargne -iStock-marchmeena29

Qu'est-ce que le baromètre de l'AMF ?

Baromètre de l'AMF : quels constats ?

Qu'en-est-il du rendement attendu par les Français ?

Depuis 2017, l'Autorité des marchés financiers - institution financière et autorité administrative indépendante - s'intéresse aux Français et à leur épargne/leurs investissements. Pour son quatrième baromètre, elle a questionné en ligne et du 17 au 25 septembre 1 200 particuliers de 18 ans et plus. En comparant avec 2019, on note peu d'évolution. Pourtant, l'année 2020 a été plus que particulière avec la crise sanitaire et économique induite par la pandémie de COVID-19.Des épargnants en manque de repères, de jeunes investisseurs qui arrivent sur le marché des actions, des Français un peu perdus entre ce qu'ils voudraient faire et ce qu'il est possible de faire... C'est ainsi que l'on pourrait résumer les résultats du quatrième baromètre de l'AMF disponible en ligne au format .PDF et comptant pas moins de 65 pages. Concernant le moral des personnes interrogées, l'AMF fait état d'un indice de confiance proche de celui de 2019 mais évoque tout de même « une proportion d'inquiets en tendance [...] à la hausse (+4 points vs 2019) ». Et qui sont les inquiets ? Une majorité de femmes. Ces dernières ont notamment peur des dépenses imprévues et des dépenses de santé. L'AMF s'intéresse également aux objectifs d'épargne. « Couvrir les dépenses imprévues reste l'objectif premier d'épargne, suivies des dépenses liées à la retraite (perte d'autonomie, etc.). » Les épargnants ont mis environ 230 euros de côté par mois, un résultat proche de celui de 2019. « Plus de la moitié des épargnants réguliers programment des versements automatiques. » On note aussi une certaine prudence financière avec « des épargnants qui ont moins touché à leur épargne sur les 12 derniers mois (-6 points vs 2019) et [qui] ont également moins l'intention d'y toucher sur les 12 prochains (-4 points vs 2019) ».L'AMF s'est également posé la question du rendement que les Français attendent de leur épargne. « Le niveau de risque et le rendement attendu restent les deux critères cruciaux pour le choix d'un produit d'épargne ou de placement » nous apprend l'AMF. Pour la moitié des personnes interrogées, le taux de rémunération satisfaisant pour un placement sans risque est d'au minimum 2,6 %. Pour une épargne risquée, le taux de rémunération annuel minimum attendu est lui de 5,2 %. L'AMF constate « une ouverture au risque qui reste limitée avec néanmoins un très léger progrès si la rémunération promet d'être meilleure (+2 points vs 2019). Cependant, toujours une moitié des Français [refuse] tout risque ». En somme, mieux vaut un placement sans risque peu rémunéré qu'un placement à risque rémunérateur pour une majorité des personnes interrogées. On note aussi quelques attentes que l'on pourrait qualifier d'illusoires comme des placements sans risque avec un rendement minimal supérieur à 4 %.