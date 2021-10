Quand la ministre du Logement inaugure des HLM en voisine

À Saint-Mandé (94), un des mauvais élèves en matière de HLM où vit Emmanuelle Wargon, 120 logements sociaux viennent d’être livrés.

Une ministre du Logement qui inaugure des HLM dans sa ville. Et pas n’importe quelle commune: Saint-Mandé, ville cossue du Val-de-Marne qui est un des plus mauvais élèves d’Île-de-France en matière de... logements sociaux. Avec un taux de 11,5% de HLM, selon le dernier bilan triennal de la loi SRU, Saint-Mandé n’a réalisé que 28% de son objectif 2017-2019. Un comble pour Emmanuelle Wargon qui n’a de cesse de rappeler à l’ordre les maires refusant de construire des HLM et de réclamer plus de mixité sociale. C’est ce qui lui a valu d’être raillée par les réseaux sociaux il y a six mois.

La ministre a sans doute été ravie d’apprendre que le maire de Saint-Mandé a fait construire 120 nouveaux HLM que l’ex-candidate aux élections régionales inaugure ce vendredi. Sa collègue aux Armées, Florence Parly, sera également présente car la moitié de ces logements sociaux seront occupés par des personnels civils et militaires du ministère des Armées.

Un clash avec le maire de Saint-Mandé

Les 60 autres hébergeront des «publics prioritaires de l’État et de la ville de Saint-Mandé», précise le ministère de la Transition écologique dont dépend Emmanuelle Wargon. «Cette inauguration s’inscrit dans le cadre du Plan Famille, lancé par la ministre des Armées en 2018 pour améliorer la vie des militaires». Entre 2018 et 2021, 660 logements ont été commandés et 415 ont déjà été livrés, dont les 120 de Saint-Mandé.

Voilà de quoi un peu apaiser les tensions entre la ministre du Logement et le maire LR de Saint-Mandé, élu à la tête de la ville en juin 2020. Julien Weil n’avait pas manqué, à l’époque de la polémique, de pointer du doigt le «discours ambivalent» d’Emmanuelle Wargon. «Si la ministre a choisi Saint-Mandé et pas une autre ville, c’est qu’elle est venue y trouver un cadre de vie résidentiel, luxuriant, un urbanisme maîtrisé et une ville proche de Paris. Elle ne peut pas fustiger les villes qualifiées de “riches qui ne veulent pas de HLM” et en même temps, habiter un joli pavillon», avait-t-il déclaré au Figaro. Ce à quoi la ministre avait rétorqué: «Les logements sociaux sont là où il y a de la volonté politique».