Qu'est-ce que le fonds euro-croissance ?

Le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie a face à lui deux grandes catégories de placements : les fonds en euros et les unités de comptes. Mais le fonds euro-croissance est une alternative intéressante, une sorte de voie du milieu à examiner de plus près.

iStock-BeeBright

Le fonds euro-croissance, une alternative attractive

Les différents types de fonds euro-croissance

Lancé en 2014 sous le quinquennat de François Hollande, le fonds euro-croissance n'est pas nouveau en soi, mais il demeure pourtant trop peu connu de la part des souscripteurs de contrats d'assurance-vie. Il est un support d'investissement qui fait le trait d'union entre les fonds en euros et les unités de compte. Pour rappel, les fonds en euros affichent comme avantage de sécuriser le capital à 100 %, mais présentent comme inconvénient de générer une rentabilité plutôt faible, car ces fonds servent essentiellement à financer la dette publique. De l'autre côté, les unités de comptes sont des supports d'investissement potentiellement fortement rémunérateurs, mais le capital n'est pas garanti par l'assureur puisqu'il est investi sur les marchés financiers, avec les risques que cela peut supposer. Le fonds euro-croissance se situe ainsi schématiquement entre les unités de comptes et les fonds en euros en offrant les avantages des deux supports : garanti de capital et rendement potentiellement élevé. Reste qu'il existe des subtilités dans son fonctionnement à commencer par le fait que le capital est garanti par l'assureur uniquement à compter de la huitième année, la durée d'un tel contrat étant de 8 à 40 ans. Cette singularité se justifie par le fait que les gestionnaires investissent dans des actifs risqués et donc plus rentables que les fonds en euros classiques, et ils ne peuvent donc pas garantir que le capital restera intact au cours de cette première durée de possession.Il n'existe pas un seul type de fonds euro-croissance, mais deux. Le premier est un contrat du type monosupport qui comprend généralement un fonds en euros traditionnel tandis que le deuxième est un contrat appelé « multisupport » dans lequel le capital est investi à la fois sur un fonds en euros, mais aussi sur des unités de comptes. Mises à part ces spécificités, les fonds euro-croissance fonctionnent selon la même fiscalité que les fonds en euros et les unités de comptes, pas de surprise donc de ce côté-là. Mais une différence notable existe néanmoins, elle porte sur les prélèvements sociaux qui sont dus à la date d'échéance minimum du contrat, soit à compter de la huitième année. Ce qui représente un bel avantage en comparaison avec le fonds en euros, car les prélèvements sociaux sont dans ce cas prélevés chaque année. S'il a été créé en 2014, le fonds euro-croissance est en train d'être remodelé au titre de la loi Pacte porté par Bruno le Maire, le ministre de l'Économie. La loi vise à simplifier son mode de fonctionnement, à le rendre aussi plus lisible de la part des souscripteurs tout en ne modifiant fondamentalement pas ses principes élémentaires.