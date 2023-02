Le DICI est le document indispensable pour investir dans un OPC en toute connaissance de cause. Voici un tour d’horizon de ses objectifs et de son contenu.

Qu'est-ce que le DICI ? -iStock-Chaay_Tee

Le DICI : un document légal

Le DICI (document d’information clé pour l’investisseur) est obligatoire depuis le 1er juillet 2011. Il s’agit d’un document informatif remis à un investisseur souhaitant placer son argent dans un organisme de placement collectif (OPC). Pour rappel : les OPCVM (OPC en valeurs mobilières), commercialisables dans toute l’Union européenne, et les FIA (fonds d’investissement alternatifs), placements collectifs commercialisés en France, forment les deux catégories d’OPC. Standardisé à l’échelle européenne, le DICI n’est pas un document à vocation promotionnelle. Les informations et données qu’il contient ont pour seul objectif d’informer l’investisseur potentiel sur la nature des fonds de l’OPC, le profil de risque et de performance ou encore les frais associés.

Que contient le DICI ?

Présenté sous une forme unifiée, le DICI synthétise les informations essentielles à la prise de décision en matière d’investissement. Il comporte ainsi : Des informations pratiques : la catégorie juridique de l’OPC, son code ISIN, sa fiscalité (distribution ou capitalisation des revenus), etc. L’objectif et la politique d’investissement de l’OPC : rédigée dans une langue accessible, cette section offre des informations sur le profil du fonds ainsi que des éléments de compréhension sur la stratégie de gestion et les indices de référence auxquels l’OPC peut être comparé pour permettre à l’investisseur d’effectuer une étude de marché. Le profil de risque et de rendement : ce dernier est calculé sur la base de l’historique du fonds sur 5 ans. Un indicateur synthétique gradué de 1 à 7 matérialise le rendement/risque. Le grade 1 correspond au profil de risque et de rendement le plus faible et le grade 7 au profil de risque et de rendement le plus élevé. Les performances passées : elles sont indiquées sous la forme d’un diagramme. Ces performances permettent de mesurer la régularité du fonds, sans toutefois prédire ses performances futures. Les frais : cette portion du document dresse l’inventaire de l’ensemble des frais prélevées par le gestionnaire (frais d’entrée et de sortie, frais de gestion, commission de performance, etc.).

Où trouver le DICI ?

Le DICI est consultable par les investisseurs potentiels directement sur Internet, via le site de l’intermédiaire financier ou encore celui du gestionnaire du fonds. Pour accéder à la documentation adéquate, les investisseurs doivent cependant connaître le code ISIN ou le nom exact du produit.