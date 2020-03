Punaises de lit: le confinement n'empêche pas les traitements

Pendant la crise sanitaire, les professionnels de la dératisation et de la désinsectisation restent en activité. Et estiment qu'on aurait tort de se passer de leurs services.

Confinement ou non, les professionnels de la dératisation et de la désinsectisation restent en activité. Bien évidemment, les interventions dans les lieux de production alimentaire, les hôpitaux ou les Ehpad sont maintenues mais à en croire les spécialistes d'autres lieux ayant un fonctionnement ralenti, voire totalement à l'arrêt, feraient bien de ne pas se dispenser de traitements. Notamment concernant les punaises de lit.

Alors que près de 400.000 sites infestés et traités ont été recensés en 2018, une hausse de 35 % du nombre de foyers a été constatée sur l'année 2019. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé le ministère chargé du logement à signer, le mois dernier, une convention avec la Chambre syndicale de la désinfection, désinsectisation, et dératisation (CS3D) d'une convention signée entre la CS3D. Et ce, afin de mettre en place une plateforme destinée à informer les personnes touchées par ce fléau et à les mettre en contact avec des professionnels certifiés.

Confinés à 6 dans 50 m² avec des punaises de lit

«Prenez le cas d'un hôtel fermé, s'il y a des punaises de lit, elles pourront se mettre dans un état léthargique et s'y maintenir pendant des mois jusqu'à ce qu'arrivent de nouvelles personnes à piquer, souligne Stéphane Bras, porte-parole de la CS3D. Et si ce n'est pas le cas, elles se déplaceront pour trouver de la nourriture ailleurs.» Il n'y a donc aucun intérêt à décaler une intervention dans un lieu vide.

La question de l'intervention dans les parties privatives des logements est évidemment plus délicate en période de confinement, comme le rappelait récemment Le Parisien, relatant la situation difficile d'une famille de Corbeil-Essonnes (91) vivant confinée à 6 dans 50 m² avec ces maudites punaises. «Un traitement chimique ou thermique lourd est difficilement envisageable, admet Stéphane Bras, à moins que les occupants ou le bailleur puissent disposer d'une solution de relogement temporaire. Mais il reste néanmoins possible d'intervenir avec de la vapeur ou de la terre de diatomée, une poudre minérale.»

Les professionnels de la désinsectisation et dératisation interviennent également pour des désinfections. Ils rappellent qu'en tant que tel, le personnel est formé sur les problématiques de contamination et travaille toute l'année protégé par des équipements de protection individuelle (EPI). Dans la mesure où ces professions sont en capacité de travailler et d'appliquer les gestes barrières, les intervenants estiment que même les interventions plus courantes, telles les dératisations, devraient être maintenues. «Pour les écoles ou les bailleurs et les copropriétés, suspendre les traitements pendant le confinement est une erreur qui ne fera qu'empirer la situation», souligne Stéphane Bras. Avec des risques d'engorgement quand la crise du coronavirus sera sous contrôle.