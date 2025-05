Protéger son logement avec l’assurance habitation

Shutterstock

Mieux vaut prévenir que guérir, surtout en ce qui concerne le logement où les dégâts peuvent vite arriver et sans crier gare. Zoom sur l'assurance habitation.

Un incendie, un dégât des eaux, des intempéries… De grande ou de petite envergure, les sinistres surgissent sans crier gare. Personne n'en est irrémédiablement à l'abri. Un contrat d'assurance logement intervient dans ces situations malencontreuses, afin d'offrir une protection à la valeur d'un logement, des biens qu'il contient, des personnes qui y vivent, et cela inclut même la famille et le voisinage. Comprendre les principes de l'assurance habitation permet d'effectuer un choix approprié d'assurance et de garanties, qui correspondent à ses besoins et à son portefeuille.

Une obligation légale pour le locataire

Que l'on soit locataire ou propriétaire, il est préférable de souscrire à une assurance habitation. Peu importe la nature du logement, un locataire est dans l'obligation légale de se doter d'un contrat d'assurance logement, selon la loi du 6 juillet 1989 encadrant les rapports locatifs. Cette loi n'oblige toutefois pas un propriétaire de s'assurer.

D'après l'article 7, le locataire doit remettre à son bailleur l'attestation d'assurance logement, au moment d'occuper les lieux. En ce qui concerne les années subséquentes, la présentation de l'attestation survient à la demande du bailleur. Il vaut mieux ne pas lésiner sur les renouvellements annuels d'assurance… puisque dans l'éventualité d'un manquement du locataire, le propriétaire peut résilier le bail et entreprendre une procédure d'expulsion par un recours en justice.

Quelles sont les couvertures standards des contrats d'assurances habitations ?

Suite à un sinistre, une indemnisation est prévue par le contrat d'assurance habitation. Il peut s'agir de divers types d'événements, comme un incendie ou une explosion, du vandalisme, un cambriolage ou un vol, des tempêtes et des intempéries, un dégât des eaux ou une inondation, des catastrophes naturelles, un bris de glace, ou encore une responsabilité civile (incluant des actions causées par des animaux de compagnie et des membres de la famille).

Les garanties de base d'une assurance habitation ne suffisant probablement pas pour couvrir la totalité de vos biens et de votre patrimoine. S'il y a lieu, des garanties complémentaires devraient être considérées. Par exemple, le cambriolage n'est pas inclus dans les obligations de base. Or c'est un élément important à prendre en compte, surtout quand on est au courant des statistiques étonnantes des cambriolages. Saviez-vous qu'un cambriolage a lui toutes les 2 à 3 minutes ? Les œuvres d'art et les bijoux ne font pas partie de la plupart des contrats de base. Il est avisé de prendre conseil auprès d'un professionnel de l'assurance habitation ou sur un site spécialisé afin de sélectionner les garanties complémentaires les mieux adaptées à ses besoins.

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

Pour occuper un logement, légalement, un locataire n'a d'autre choix que de souscrire à une assurance habitation qui comporte ce type de garantie locative. Cela signifie que le locataire est dans l'obligation de réparer les dommages ou les torts qu'il aurait pu accidentellement causer à autrui. Par exemple, une imprudence du locataire pourrait faire propager un incendie de son logement à d'autres immeubles avoisinants. Avec une telle garantie, le locataire protège la sauvegarde du bien immobilier.

L'assurance multirisque comporte une garantie en direction des tiers. C'est-à-dire que dans le cas d'une occupation de logement situé dans un appartement, ou d'un immeuble mitoyen, les voisins et d'éventuelles personnes tierces se trouvent également couvertes contre des sinistres survenus dans le logement.

Une autre garantie, qui concerne la responsabilité familiale, n'est pas obligatoire au sens de la loi. Toutefois, les enjeux financiers sont tels que cette garantie se retrouve dans la majorité des contrats d'assurance habitation. La responsabilité est étendue au sinistre qui pourrait être causé par mégarde et accidentellement par des enfants mineurs, ou par les personnes qui sont sous la garde du locataire, ou encore par des employés de maison, ou des animaux de compagnie. Portez toutefois attention à ces derniers, étant donné que plusieurs compagnies d'assurance ont tendance à exclure les chiens considérés comme « dangereux ».