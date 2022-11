Profitez de la loi Pinel avant 2023

Si les nouvelles règles du dispositif de réduction fiscale s’appliqueront dans quelques semaines, les investisseurs immobiliers peuvent encore bénéficier des conditions actuelles.

De nouvelles règles dès l’année prochaine

Dès le 1er janvier de l’année prochaine, les règles de Pinel seront moins intéressantes pour les investisseurs. En effet, ces derniers devront payer plus cher pour profiter du même niveau de défiscalisation. Rappelons que dispositif Pinel d'investissement locatif offre la possibilité aux acheteurs de biens immobiliers locatifs de bénéficier d’une réduction d’impôt calculée sur le prix d'achat des logements neufs ou rénovés pour leur permettre d’atteindre les performances techniques du parc locatif neuf. Les bailleurs sont, en retour, tenus de plafonner leurs loyers pendant une durée déterminée.

Des taux moins intéressants

À partir du 1er janvier 2023, les règles seront moins avantageuses pour les bailleurs. Les taux de réduction d’impôt (12 % du prix du logement pour un plafonnement du loyer sur six ans ; 18 % avec un plafonnement sur neuf ans et 21 % sur douze ans) passeront respectivement à 10,5 %, 15 % et 17,5 % en 2023, puis à 9 %, 12 % et 14 % en 2024.

Un Pinel +

Le « Pinel + », mis en place en parallèle à la même date, permettra toutefois aux bailleurs de certains logements neufs de conserver les taux de réduction d’impôts initiaux (12 %, 18 % ou 21 %). Cette mesure concerne des catégories spécifiques de biens immobiliers, comme les logements construits dans les quartiers prioritaires de la politique de la municipalité et les habitations qui respectent un certain nombre de critères environnementaux, compris notamment dans la réglementation environnementale RE2020.

Le compte à rebours lancé

Si les cartes sont redistribuées au 1er janvier, il n’est toutefois pas trop tard pour bénéficier des conditions actuelles. Pour les experts, le compte à rebours est lancé depuis plusieurs mois. Malgré une année morose pour le secteur de l’immobilier neuf – lourdement impacté par le taux d’usure et l’augmentation des coûts des matériaux de construction – ces derniers conseillent cependant à leurs investisseurs de se lancer et tenter de bénéficier des taux avantageux du dispositif avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Il leur reste en effet quelques petites semaines pour signer une offre de réservation, activer l’offre de prêt, obtenir les fonds et signer l’acte d’achat. Certains dossiers en cours pourraient par ailleurs bénéficier d’un délai supplémentaire.