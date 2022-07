Prix des carburants : quelles enseignes offrent un coup de pouce cet été ?

Pressés par le gouvernement, certains distributeurs ont décidé de faire un geste envers les automobilistes en juillet et août.

« Tout l'effort ne peut pas reposer uniquement sur l'État et la dépense publique ». Fin juin, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a décidé de monter au créneau pour inciter le secteur privé à prendre une part plus grande dans la lutte contre les prix élevés de l'essence. Il estime en effet que le gouvernement fait déjà son maximum avec la mise en place d'une remise de 18 centimes d'euros par litre, bientôt renforcée .

La remise sur les produits pétroliers intervient dans un contexte de forte inflation, qui a fait flamber les prix à la pompe. Les automobilistes peuvent cependant faire jouer la concurrence pour tenter d'économiser sur le plein d'essence. Le Figaro fait le point sur les différentes opérations carburant annoncées à date.

Une réduction de 12 centimes directement sur le litre de carburant chez TotalEnergies

Parmi les fournisseurs, TotalEnergies a fait le choix d'appliquer directement une remise supplémentaire sur le prix à la pompe. Cette dernière, appliquée dans les stations autoroutières, vient s'ajouter à la ristourne accordée par l'exécutif, réduisant d'autant plus la facture.

Cette mesure a été instaurée après l'intervention de Bruno Le Maire, qui avait spécifiquement enjoint l'entreprise à faire un « effort supplémentaire » envers les automobilistes, en prévision des vacances. TotalEnergies avait annoncé jeudi 29 juin une réduction de 12 centimes au litre d'essence dans toutes ses stations sur autoroute. Cette mesure s'applique depuis le 1er juillet et pour toute la durée des vacances d'été, c'est-à-dire jusqu'au 31 août.

La ristourne sera ensuite renforcée : du 1er septembre au 1er novembre, elle grimpera à 20 centimes au litre, dans toutes les stations TotalEnergies de l'Hexagone. Elle baissera ensuite à 10 centimes, entre novembre et décembre. Ces réductions s'appliqueront « dès le premier litre acheté, sans limite de montant, pour tous les carburants pétroliers vendus en stations », précise l'entreprise. Elles permettent aussi au groupe de montrer son engagement contre l'inflation, alors que certains élus appelaient à créer une taxe sur les « superprofits » réalisés par certaines entreprises depuis plusieurs mois.

En parallèle, Leclerc va organiser, le dernier week-end de juillet, une opération carburant à prix coûtant. Celle-ci sera opérationnelle à compter du jeudi soir et elle concernera l'ensemble des stations des centres commerciaux Leclerc, a précisé l'emblématique patron du distributeur, Michel-Edouard Leclerc, sur FranceInfo, récemment.

Réduire les prix de l'alimentaire, à défaut de ceux du carburant

Toutes les enseignes ne se mobilisent pas pour réduire directement le prix de l'essence. Avia « ne communique pas », ainsi, et Intermarché précise ne pas avoir « d'opération carburant prévue à date ». Même constat pour Auchan, Carrefour et Système U. Responsable des relations presse de ce dernier groupe, Thierry Desouches explique cette absence de mesure directe par un argument économique : « Il faut juste garder en tête qu'on doit garder nos finances à l'équilibre et il faut savoir que notre marge est infinitésimale sur le carburant. Le prix du carburant est un produit d'appel mais déjà les initiatives du début se sont calmées », plaide le représentant du distributeur.

Quant aux stations-service BP, le groupe a indiqué qu'il n'y aura pas de « geste commercial supplémentaire à ceux déjà prévus par l'État et les sociétés d'autoroute dû aux fortes pressions sur les prix de l'énergie ». Le pétrolier rappelle toutefois que « les sociétés autoroutières mettent en place des plafonds de prix pour tous les distributeurs de carburant sur les réseaux autoroutiers soumis à péage ».

Soulager le portefeuille des clients de la grande distribution

Certains acteurs agissent tout de même pour soulager le portefeuille de leurs clients, en misant sur des baisses de prix des produits alimentaires. C'est ainsi le cas chez Auchan ou chez BP, qui « va proposer des menus à prix réduits dans nos magasins d'alimentation ainsi que des offres menus attractives dans nos points de restauration ». Intermarché fait la part belle à ses clients qui ont la carte fidélité, tandis que Carrefour renforce ses offres promotionnelles alimentaires.

Les enseignes Casino (Hypermarchés Géant, Supermarchés, Petit casino, Spar, Vival) proposent quant à elles d'atténuer la facture, le vendredi, samedi et dimanche, en remboursant à l'usager la différence entre le prix payé pour un plein et 0,85 euro. Plusieurs conditions sont posées : le remboursement se fait sous forme de bons d'achat, qui doivent impérativement être utilisés le week-end également, « dès 100 euros dépensés » dans le magasin. Il se fait aussi « dans la limite de 50 litres par véhicule et par ticket ». Enfin, l'offre restera en place tous les week-ends de l'été et prendra fin en septembre. Cette réduction sur le prix de l'essence implique donc nécessairement de faire ses courses dans les différentes enseignes Casino.

Le consommateur avisé pourra donc comparer les offres des différentes enseignes pour protéger au mieux son portefeuille. La situation pourra évoluer en septembre, l'exécutif souhaitant alors faire évoluer la remise au litre, en l'augmentant fortement .