Prix de l'immobilier : ces villes où les vendeurs sont les plus gourmands

Les prix de l'immobilier augmentent dans la plupart des grandes villes françaises (illustration). (PIXABAY / moerschy)

Les prix de l'immobilier sont en hausse dans une large partie des grandes villes françaises, selon le baromètre de SeLoger. Les propriétaires profitent d'une offre en baisse pour faire grimper les prix.

Les prix au m² affichés sont en hausse dans la majorité des grandes villes de France, selon le baromètre SeLoger relayé par Capital. « L'incertitude sur la situation économique et sanitaire rend les Français propriétaires frileux à vendre », précise Florent Guiocheau, responsable data chez SeLoger. Conséquences, l'offre est en berne et les prix sont tirés vers le haut par des propriétaires gourmands.

C'est à Angers que le prix au m² affiché enregistre la plus forte hausse (+ 16,8 %), devant Le Havre (+ 15,7 %), Rennes (+ 12,9 %), Limoges (+ 10,2 %) et Reims (+ 9,6 %). La hausse est également soutenue (autour des 9 %) à Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand et Grenoble. Les prix progressent également dans les grandes capitales régionales que sont Lille et Nantes, précise Capital.

- 2,2 % à Paris

Rares sont les villes où les prix affichés baissent. Au premier trimestre, c'est le cas à Perpignan (- 6 %) et à Villeurbanne (- 2,3 %) par exemple. A Paris (- 2,2 %) et à Boulogne-Billancourt (-2,1%), la tendance est la même.

Mais attention, si les prix au m² affichés diminuent dans ces villes, les prix moyens signés augmentent de leur côté. Un « signe que malgré la raréfaction de l'offre et l'attentisme des acquéreurs, les biens de qualité trouvent toujours preneur à prix croissant », souligne SeLoger.