Primonial REIM : quel bilan pour 2022 ?

Primonial REIM affiche une collecte brute de 2,7 milliards € sur ses fonds immobiliers grand public et ses supports en unités de compte d’assurance vie en 2022. Les performances des différents supports d’investissement sont d’autre part en adéquation avec les objectifs fixés : entre 3,86% et 5% de performance globale pour les SCPI, 4,04% pour la SCI Capimmo et même 6,60% pour la SCI Cap Santé (sous réserve de l’approbation par les commissaires aux comptes). Parallèlement, ce sont au global 2,3 milliards € qui ont été investis en immobilier français et européen par Primonial REIM au cours de l’année dernière.

Une collecte record en 2022

Les fonds immobiliers grand public (SCPI, OPCI) et les SCI en unités de compte d’assurance vie de Primonial REIM ont réussi à collecter 2,7 milliards € en 2022 . Les plus gros chiffres ont été réalisés sur les fonds à thématique « santé » qui drainent 43% de la collecte totale de la société de gestion : la SCPI Primovie ( 789 millions € de collecte) et la SCI Cap Santé lancée en juin 2022 ( 376 millions € ). La SCI Capimmo qui vise l’immobilier tertiaire européen représente quant à elle une bonne partie de la collecte résiduelle avec 925 millions € ( 34% de la collecte globale). La SCPI Primopierre , spécialisée sur la thématique « bureaux », collecte pour sa part 317 millions € . Ces chiffres confirment selon Primonial REIM « la résilience de l’immobilier en tant que classe d’actifs et confortent les choix stratégiques et la politique mise en œuvre par la société de gestion. »

Une stratégie déployée selon plusieurs axes

Primonial REIM a articulé sa stratégie immobilière autour de plusieurs piliers fondamentaux en 2022 :

Une priorisation des actifs « core » , sur des marchés matures ou à fort potentiel

, sur des marchés matures ou à fort potentiel L’immobilier de santé (Primonial REIM a renforcé son positionnement de leader européen en immobilier de santé)

(Primonial REIM a renforcé son positionnement de leader européen en immobilier de santé) La gestion ESG : 95% des fonds grand public commercialisés sont classés Articles 8 ou 9 au sens SFDR et 3 fonds sont labellisés ISR (en particulier les SCPI Primovie et Primopierre)

: 95% des fonds grand public commercialisés sont classés Articles 8 ou 9 au sens SFDR et 3 fonds sont labellisés ISR (en particulier les SCPI Primovie et Primopierre) Un asset management effectué par des équipes locales dans une démarche de proximité avec les locataires

Grégory Frapet, Président de Primonial REIM France, résume : « Les marchés immobiliers sont à la recherche de nouveaux repères dans un contexte de remontée des taux et d’inflation . L’accumulation de facteurs inflationnistes a rendu l’action des banques centrales plus forte et plus rapide que ce que l’on aurait pu imaginer avant le début du conflit russo-ukrainien, il y a près d’un an maintenant. Pour l’immobilier, la donne change notablement sur les conditions de valorisation des acquisitions et le recours potentiel à l’endettement . Ainsi, les nouvelles conditions de marché viennent limiter le potentiel d’acquisition des acteurs qui ont un coût des fonds propres élevé ou la nécessité de recourir au financement. A contrario, ceux qui ont la possibilité d’investir en fonds propres en tirent un avantage concurrentiel . C’est aujourd’hui le cas de Primonial REIM France. » Stéphanie Lacroix, Directrice Générale de Primonial REIM France, complète : « L’année 2023 vise à conforter le positionnement de la gamme de Primonial REIM France et à accroître sa performance extra-financière, porteuse de valeur sur le long terme dans l’intérêt de nos parties prenantes, à commencer par les locataires de nos immeubles et nos clients investisseurs. Nous restons confiants dans notre capacité à maintenir une dynamique de collecte et à tenir les performances de nos fonds au bénéfice de nos porteurs de parts. »

Focus sur les performances des principaux véhicules immobiliers de Primonial REIM en 2022